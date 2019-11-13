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Воспитанница Радунской ДШИ завоевала второе место на международном фестивале-конкурсе искусств «Зірковы візерункі» в Украине

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Воспитанница Радунской ДШИ завоевала второе место на международном фестивале-конкурсе искусств «Зірковы візерункі» в Украине

Для Ангелины Страчинской это была первая творческая командировка, да еще и такая дальняя. Осенние каникулы  юная пианистка провела в подготовке к выступлению. Но время и силы, потраченные на репецитии, окупились успехом.

Ежегодно фестиваль во Львове становится форумом искусств, на который съезжаются вокалисты, танцоры, инструменталисты, модельеры и циркачи. Победители определяются в шести номинациях. Десятилетняя Ангелина была самой юной участницей, играла классиков — Баха и Лака. Ее выступление получило высокую оценку жюри. До полной победы в конкурсе не хватило лишь нескольких баллов.   

Ангелина занимается на инструменте третий год. Она просто умница: отличница в школе, талантливая в музыке, старательная, усидчивая.— рассказывает о своей ученице преподаватель по классу фортепиано Лилия Ивановна Кочурко. — На конкурс во Львов ехал камерный оркестр Лидского музыкального колледжа, у них было место в автобусе. Коллеги предложили присоединиться. Я решила съездить с Ангелиной. Ведь выступление на большой сцене для детей становится хорошим стимулом работать над своим мастерством в дальнейшем. Такой успешный дебют, конечно, вдохновил девочку! Лидчане тоже хорошо выступили на конкурсе, взяли Гран-при.


Воспитанница Радунской ДШИ завоевала второе место на международном фестивале-конкурсе искусств «Зірковы візерункі» в Украине

Поездка получилась результативной и запоминающейся. Было время и для экскурсии по городу. В теплую солнечную погоду пешая прогулка с обзором местных достопримечетельностей добавила положительных эмоций.  

Кроме того, юная пианистка и ее учитель получили предложение от руководителя  камерного оркестра Лидского колледжа сыграть вместе на сцене. Инструментальный тандем  обещает быть звучным!  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Для Ангелины Страчинской это была первая творческая командировка, да еще и такая дальняя. Осенние каникулы  юная пианистка провела в подготовке к выступлению. Но...
 
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