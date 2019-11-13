Досрочное голосование продолжается

Продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Это очень удобно для тех, кто по каким-либо обстоятельствам не сможет проголосовать за своего депутата в основной день выборов.





Ровно в назначенное время открылись двери Школьного участка для голосования №1 ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи».

Как отмечает председатель избирательной комиссии Светлана Павловна Юша, досрочное голосование на участке идет довольно активно.

Вот и сегодня, с первых минут открытия участка, смолевичане спешат проголосовать.





Оксана Владимировна Шавлинская, опуская в урну бюллетень, отмечает, что в выборах участвует всегда:

— Считаю это своим гражданским долгом. Голосую за то, чтобы людям жилось лучше, чтобы город наш хорошел, становился комфортнее и привлекательнее.

Карина Радиковна Кондращук также пришла проголосовать досрочно и отмечает, что старается не оставаться в стороне от важных моментов в жизни страны:

— Выборы — это участие граждан в политической жизни государства. И от каждого белоруса зависит будущее нашей родной Беларуси, — отмечает девушка.

Корр. «КС».

На снимках: досрочно голосуют Оксана Шавлинская и Карина Кондращук

Фото Александра ВОЛОДЬКО.