Для пересекающих границу в Беларуси запустят мобильное приложение

Техническую помощь при пересечении границы будет оказывать специальное мобильное приложение, проект которого одобрило белорусское правительство.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале 13 ноября.

Координатором проекта выступит Государственный таможенный комитет.

Кроме того, Совмин одобрил и проект «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством». Координатором будет Государственный комитет по имуществу.