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Для пересекающих границу в Беларуси запустят мобильное приложение

14.11.2019 12:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Техническую помощь при пересечении границы будет оказывать специальное мобильное приложение, проект которого одобрило белорусское правительство.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале 13 ноября.

Координатором проекта выступит Государственный таможенный комитет.

Кроме того, Совмин одобрил и проект «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством». Координатором будет Государственный комитет по имуществу.

 
 
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Техническую помощь при пересечении границы будет оказывать специальное мобильное приложение, проект которого одобрило белорусское правительство.
 
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