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Для пересекающих границу в Беларуси запустят мобильное приложение
Источник материала: БДГ
Техническую помощь при пересечении границы будет оказывать специальное мобильное приложение, проект которого одобрило белорусское правительство.
Об этом
Координатором проекта выступит Государственный таможенный комитет.
Кроме того, Совмин одобрил и проект «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством». Координатором будет Государственный комитет по имуществу.
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Техническую помощь при пересечении границы будет оказывать специальное мобильное приложение, проект которого одобрило белорусское правительство.
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