Granta – автомобиль, который шокирует уже в шоу-руме

Источник материала: Слуцк Город

LADA Granta давно среди лидеров в вопросах доступности цен. Причем это отличает ее от конкурентов, даже когда речь идет о далеко не стартовых комплектациях модели.





Стоимость большинства таких Granta у новых дилеров LADA ниже психологической отметки в 20 000 рублей. Причем это касается и автомобилей с кузовом седан, и куда более практичных Granta с кузовом лифтбэк. Предпочесть в этом ценовом диапазоне машину с 87-сильным мотором или выбрать автомобиль со 106 л.с. решать покупателю.

Именно сейчас в дилерской сети нового импортера LADA действуют особые условия покупки новых автомобилей. Благодаря им и без того доступные Granta, когда речь заходит о вполне конкретной машине в наличии, в приятном смысле способны шокировать потенциального покупателя уровнем цен.





Во всех дилерских центрах LADA нового формата, покупатели могут претендовать сразу на несколько бонусов, которые в итоге положительным образом влияют на снижение конечной стоимости приобретаемого автомобиля.

В рамках персональных условий на покупку любой новой LADA здесь можно получить не только существенную выгоду в цене, а и комплект зимних покрышек для нового автомобиля.





Воспользовавшись двойной выгодой по trade-in, предусматривающей и быстрый прием старого автомобиля в зачет новой машины, и заводскую компенсацию, покупатель может значительно сократить разницу в цене, между своим прежним авто и новой LADA Granta.

В дополнение к этому здесь же к услугам покупателей предлагается сразу несколько видов автокредитования. Среди них есть выбор между льготным вариантом кредита без первоначального взноса, удобным для тех, кто приобретает автомобиль без сдачи старой машины в зачет, и автокредитом, предусматривающим наличие авансового платежа не менее 10%, с равными выплатами банку на протяжении всего срока кредитования.





Так, один из самых востребованных вариантов 87-сильной LADA Granta с кузовом типа лифтбэк и комплектацией Comfort Plus при прайсовой стоимости в 18 250 рублей, в случае со сдачей в зачет машины стоимостью в 5 000 рублей, по итогу обойдется покупателю в 17 350 рублей. В итоге доплатить за новую LADA Granta покупателю нужно будет лишь 12 350 рублей.

В случае если покупатель в этом случае предпочтет воспользоваться автокредитом, его первый и самый значительный ежемесячный платеж по кредиту составит лишь 245 рублей, и с каждым последующим месяцем его величина будет уменьшаться.





Если же речь пойдет о покупке седана LADA Granta в стартовой комплектации, с учетом персональных условий покупки от дилера и заводской компенсации по trade-in, покупатель вовсе получает новый гарантийный автомобиль по цене близкой к отметке в 15 000 рублей.

При этом и в первом, и во втором случае покупатели новых дилерских центров LADA помимо финансовых выгод получат комплект зимних покрышек для своего нового автомобиля.

Благодаря новому импортеру марки в Республике Беларусь, познакомиться с текущим предложениями LADA и протестировать понравившиеся модели сегодня можно в ближайшем дилерском центре LADA нового формата, по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00