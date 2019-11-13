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Выходные будут теплыми – погода в Горках
14.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В ближайшие дни на погоду в Беларуси продолжит поступать теплый воздух с юга Европы. Поэтому на выходных и в начале следующей недели температура воздуха будет соответствовать началу октября.
Завтра, 15 ноября, воздух прогреется до +7 °С, без осадков.
16 ноября ожидается +9 °С, возможны кратковременные дожди.
Воскресенье 17 ноября принесет 11 градусов выше нуля и облачность.
В понедельник обещают погоду без существенных осадков и до +7 °С.
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В ближайшие дни на погоду в Беларуси продолжит поступать теплый воздух с юга Европы. Поэтому на выходных и в начале следующей недели температура воздуха будет...
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