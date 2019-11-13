Выходные будут теплыми – погода в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшие дни на погоду в Беларуси продолжит поступать теплый воздух с юга Европы. Поэтому на выходных и в начале следующей недели температура воздуха будет соответствовать началу октября.







Завтра, 15 ноября, воздух прогреется до +7 °С, без осадков.

16 ноября ожидается +9 °С, возможны кратковременные дожди.

Воскресенье 17 ноября принесет 11 градусов выше нуля и облачность.

В понедельник обещают погоду без существенных осадков и до +7 °С.