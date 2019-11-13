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Выходные будут теплыми – погода в Горках

14.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В ближайшие дни на погоду в Беларуси продолжит поступать теплый воздух с юга Европы. Поэтому на выходных и в начале следующей недели температура воздуха будет соответствовать началу октября.

 

Выходные будут теплыми – погода в Горках

 

Завтра, 15 ноября, воздух прогреется до +7 °С, без осадков.

16 ноября ожидается +9 °С, возможны кратковременные дожди.

Воскресенье 17 ноября принесет 11 градусов выше нуля и облачность.

В понедельник обещают погоду без существенных осадков и до +7 °С.


 
 
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  В ближайшие дни на погоду в Беларуси продолжит поступать теплый воздух с юга Европы. Поэтому на выходных и в начале следующей недели температура воздуха будет...
 
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