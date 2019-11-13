10 правил как топить печь безопасно

Источник материала: Горецкий вестник

Несмотря на то, что в настоящее время больше применяются системы центрального отопления, печное отопление остается распространенным.

Этот вид отопления пожароопасен. Его высокая пожарная опасность объясняется тем, что печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, а возле отопительных приборов нередко расположены легковоспламеняющиеся материалы, предметы, сооружения.

Среди различных причин пожаров одно из ведущих мест занимают неправильное устройство печей и дымоходов и несоблюдение мер безопасности при эксплуатации печного отопления







Печное отопление не терпит безразличия, оно требует регулярного и тщательного ухода. Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо соблюдать следующие правила:

— в отопительный сезон очистка дымохода от сажи должна производиться не менее одного раза в 3 месяца;

— трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной, а дымоход побелить;

— перед дверцей печи должен находиться предтопочный металлический лист размером не менее 50х70см, подойдет также цементная или плиточная основа;

— ни в коем случае не использовать при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, такие как бензин или керосин;

— золу, шлак и уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от зданий (сооружений);

— при невозможности отвести место на расстоянии 15 метров, допускается складировать золу в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 метров от зданий (сооружений);

— запрещается сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий одежду, обувь, легковоспламеняющиеся материалы;

— ни в коем случае нельзя топить печь с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям;

— при сильных морозах печь безопаснее протапливать 2-3 раза в сутки с некоторым интервалом, топку прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих в доме ко сну.

Ещё одну серьезную опасность представляет угарный газ. Он не имеет цвета и запаха. Первый признак отравления – головная боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Чтобы не отравится угарным газом, нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не прогорят.

Соблюдения простых правил эксплуатации в отопительный сезон спасут вашу жизнь!

Александр Шкредов, начальник Горецкого межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь