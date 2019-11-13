В Мстиславском районе произошло ДТП. Один из его участников в реанимации

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на автодороге Кричев-Орша-Лепель рядом с деревней Слободка. В результате аварии пострадал житель Мстиславского района.

По направлению движения Мстиславль-Горки витебчанин, управлявший автомобилем Фольксваген Шаран, совершил наезд на двигавшуюся в том же направлении гужевую повозку, под управлением 62-летнего жителя деревни Богатьковка.

После столкновения Фольксваген отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» за рулём которого находился гражданин Российской Федерации.

В результате ДТП наш земляк получил серьёзные травмы. Как сообщили в отделении ГАИ РОВД пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, с закрытым переломом левого бедра и другими телесными повреждениями доставили в реанимационное отделение Мстиславской больницы.

Другие участники аварии получили незначительные ушибы.

Соб. ифн