Ледяные дожди и снегопады прогнозируют в Беларуси

Тепло сменится холодом в Беларуси с 24 ноября, синоптики ожидают минус 7, снегопады и ледяные дожди.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

В ближайшие дни антициклон, установившийся в стране в ноябре, препятствует проникновению северных атлантических циклонов, которые принесли снег на север России.

В ближайшие 10 дней в Беларуси ожидается теплая погода с редкими дождями и туманами. Днем температура воздуха – до плюс 14 градусов, временами будет появляться солнце.

Но примерно с 24 ноября синоптики прогнозируют снегопады, ледяные дожди и снижение температуры воздуха до -7 днем и еще ниже ночами.