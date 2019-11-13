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Ледяные дожди и снегопады прогнозируют в Беларуси

14.11.2019 12:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тепло сменится холодом в Беларуси с 24 ноября, синоптики ожидают минус 7, снегопады и ледяные дожди.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

В ближайшие дни антициклон, установившийся в стране в ноябре, препятствует проникновению северных атлантических циклонов, которые принесли снег на север России.

В ближайшие 10 дней в Беларуси ожидается теплая погода с редкими дождями и туманами. Днем температура воздуха – до плюс 14 градусов, временами будет появляться солнце.

Но примерно с 24 ноября синоптики прогнозируют снегопады, ледяные дожди и снижение температуры воздуха до -7 днем и еще ниже ночами.

 
 
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Тепло сменится холодом в Беларуси с 24 ноября, синоптики ожидают минус 7, снегопады и ледяные дожди. Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.
 
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