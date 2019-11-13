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Ледяные дожди и снегопады прогнозируют в Беларуси
Источник материала: БДГ
Тепло сменится холодом в Беларуси с 24 ноября, синоптики ожидают минус 7, снегопады и ледяные дожди.
Об этом
В ближайшие дни антициклон, установившийся в стране в ноябре, препятствует проникновению северных атлантических циклонов, которые принесли снег на север России.
В ближайшие 10 дней в Беларуси ожидается теплая погода с редкими дождями и туманами. Днем температура воздуха – до плюс 14 градусов, временами будет появляться солнце.
Но примерно с 24 ноября синоптики прогнозируют снегопады, ледяные дожди и снижение температуры воздуха до -7 днем и еще ниже ночами.
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Тепло сменится холодом в Беларуси с 24 ноября, синоптики ожидают минус 7, снегопады и ледяные дожди. Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.
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