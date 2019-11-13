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Тепло и почти без дождей. Рассказываем о погоде в Беларуси до конца недели

14.11.2019 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси до конца недели сохранится тёплая погода, даже в тёмное время суток столбик термометра не опустится ниже 0°С. 

Как сообщает Белгидромет, в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, в основном без осадков, но по западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточный умеренный, ночью – порывистый. 

15 ноября ночью воздух охладится до 0… +6°С, по западу республики будет теплее – +7… +9°С. Днём воздух нагреется до +3… +9°С, в юго-западных районах до +11°С. 

16-17 ноября тоже будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный и южный умеренный. 

В субботу воздух остынет до 0… +6°С, днём потеплеет до +5… +12°С, по юго-западу – до +14°С. 

В воскресенье в тёмное время суток прогнозируется +2… +8°С, днём столбик термометра будет показывать +6… +12°С, на юго-западных территориях – до +14°С. 

Ранее стало известно, что в Беларуси в ноябре были обновлены температурные максимумы.

В один из дней воздух нагрелся до +18,5°С – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Беларуси до конца недели сохранится тёплая погода, даже в тёмное время суток столбик термометра не опустится ниже 0°С.  Как сообщает...
 
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