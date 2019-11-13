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Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

14.11.2019 12:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Эквадоре стремительно тают два гигантских ледника. Речь идёт о горах Чимборасо и Котопахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они когда-то были вулканами.

Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

Вблизи застывшего кратера в них веками находились стратегические запасы льда. Теперь же льдины трескаются и тают, в некоторых местах снежный покров и вовсе исчез.

Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

По мнению учёных, в сложившейся ситуации виновато глобальное потепление. По их прогнозам, если темпы роста температур сохранятся, то уже через 70 лет на вершинах Анд лед исчезнет полностью.

Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

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Новости мира. В Эквадоре стремительно тают два гигантских ледника. Речь идёт о горах Чимборасо и Котопахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они...
 
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