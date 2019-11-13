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Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

14.11.2019 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Лондоне зажглись рождественские огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

В яркой церемонии приняли участие актёры и певцы. Среди них Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг. Весь вечер знаменитости пели и развлекали толпу.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

Вишенкой на торте стала 20-метровая ёлка. Чтобы украсить лесную красавицу, понадобилось 300 тысяч фонариков.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

В Лондоне уже открылась и крупнейшая рождественская ярмарка. Улицы заполонили любители красивых фотографий. Совсем скоро место на площади займёт традиционная гигантская скульптура оленя Рудольфа.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

Люди в материале: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Пол Фиг
 
 
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Новости Великобритании. В Лондоне зажглись рождественские огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В яркой церемонии приняли участие актёры и певцы....
 
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