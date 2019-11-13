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В Пинске экскаватор во время проведения земляных работ повредил газопровод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 ноября примерно в полпервого дня в Пинске был повреждён газопровод.
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Из-за случившегося на время прервалось газоснабжение трёх многоквартирных домов по улице Брестской.
Для ремонта участок был отключён, сбрасывалось давление газа. К двум часам дня ремонтные работы были завершены. В 14:45 газоснабжение потребителей было восстановлено.
По факту случившегося проводится спецрасследование.
Ранее стало известно, что в Минске жильцы одного из домов живут без газа.
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Новости Беларуси. 13 ноября примерно в полпервого дня в Пинске был повреждён газопровод. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился во время проведения земляных...
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