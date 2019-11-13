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Владимир Караник: «Рожайте чаще. Мы для этого создадим все условия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первых рожениц принял новый могилёвский роддом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможный за пределами столицы.
Здесь созданы самые современные условия, соблюдены и новомодные тенденции: рожать вертикально, с партнёром и даже в джакузи. Реконструкция родильных домов коснулась уже всех регионов.
Могилёв – завершающий. Работы на объекте начались 6 лет назад. Теперь это клиника с операционными, оборудованными по последнему слову техники, одно- и двухместными комфортабельными палатами. В стенах нового роддома на свет появились уже 8 малышей – 5 девочек и 3 мальчика.
Виктория Шинкевич:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В клинке в год могут принять 3 500 родов. И уже в 2019 на свет появились 3200 маленьких могилевчан.
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Новости Беларуси. Первых рожениц принял новый могилёвский роддом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После глобальной реконструкции он получил статус...
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