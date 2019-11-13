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В белорусских школах хотят по-новому ставить оценки ученикам

14.11.2019 12:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В белорусских школах хотят по-новому ставить оценки ученикам
shutterstock.com

В Минске стартовала восьмая ежегодная международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО). В рамках мероприятия речь, в частности, шла об отметках, которые получают ученики в школе, передает Sputnik.

В белорусских школах хотят по-новому ставить оценки ученикам Какие оценки ставят в школах разных стран?

Так, директор Национального института образования Беларуси Валентина ГИНЧУК отметила, что обновленные нормы оценивания знаний школьников уже проходят апробацию в учреждениях среднего образования. При этом речь идет скорее о новых критериях выставления разных баллов, а не о кардинальном изменении самой системы в целом.

По словам Валентины Гинчук, учителя будут в первую очередь оценивать не теоретические знания, а прежде всего умение применить их на практике.

Отметим, что нормы оценивания знаний школьников последний раз утверждались в Беларуси в мае 2009 года, спустя год в них вносились некоторые коррективы, однако заметного обновления тогда не произошло.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь об этом шла во время конференции Евразийской Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО).
 
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