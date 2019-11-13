В белорусских школах хотят по-новому ставить оценки ученикам

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске стартовала восьмая ежегодная международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО). В рамках мероприятия речь, в частности, шла об отметках, которые получают ученики в школе, передает Sputnik .

Так, директор Национального института образования Беларуси Валентина ГИНЧУК отметила, что обновленные нормы оценивания знаний школьников уже проходят апробацию в учреждениях среднего образования. При этом речь идет скорее о новых критериях выставления разных баллов, а не о кардинальном изменении самой системы в целом.

По словам Валентины Гинчук, учителя будут в первую очередь оценивать не теоретические знания, а прежде всего умение применить их на практике.

Отметим, что нормы оценивания знаний школьников последний раз утверждались в Беларуси в мае 2009 года, спустя год в них вносились некоторые коррективы, однако заметного обновления тогда не произошло.