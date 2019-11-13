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Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила почти 12%

14.11.2019 12:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила почти 12%
БЕЛТА

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за два дня голосования явка избирателей составила 11,51%.

Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила почти 12% На себя и на народ. Какие права и обязанности у белорусских депутатов?

По данным ЦИК, больше всего людей проголосовали в Витебской области – 12,87%. В Минской области на избирательные участки за два дня досрочного голосования пришли 11,72% избирателей, в Гомельской – 12,41%, в Могилевской - 11,97%, в Минске - 10,92%, в Брестской области – 10,58%, в Гродненской – 10,08%. Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно. Основной день голосования – 17 ноября (воскресенье).

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжаются досрочные парламентские выборы. Основной день голосования – 17 ноября.
 
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