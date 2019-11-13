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Беларусь планирует поставлять в Калининградскую область электротранспорт и сельхозтехнику

14.11.2019 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь планирует поставлять в Калининградскую область электротранспорт и сельхозтехнику

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и российского региона.

Белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко 13 ноября посетила Калининградскую область. В составе делегации входили представители ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ», ООО «АВТОритет», УП «Полимерконструкция».

Состоялась встреча Владимира Семашко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Посол Беларуси в России озвучил направления для развития сотрудничества. Так, белорусская сторона готова поставлять в регион различный городской транспорт, в том числе электрический, сельхозтехнику, коммунальную технику и оборудование для сбора, утилизации и переработки мусора, участвовать в строительстве, работах по водоподготовке, сообщает сайт Посольства Беларуси в России.

 
 
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Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и российского региона.
 
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