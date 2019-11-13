Лукашенко возмущен, что в России продолжают считать белорусов «гирей на ногах»

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко также заявил, что россиянину в Беларуси не хуже, чем в России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.

В ходе встречи Александр Лукашенко также обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко. Между тем, считает президент, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов: "Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать".

Глава государства предложил сначала посчитать, чего Беларуси стоит защита совместной границы.

«От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», – возмутился президент.

Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо "свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

Александр Лукашенко также отметил, что недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, – сказал президент.

Белорусский лидер предложил: если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда Беларусь будет заключать новый договор по обороне границ двух государств.

Если же россияне не хотят этого, тогда наша страна будет защищать свои интересы от имени Республики Беларусь в одиночку.

Беларусь и Россия ранее уже проработали дальнейшие шаги по совместной защите границ. Глава государства поинтересовался, каких договоренностей достигли стороны и каковы предложения Госпогранкомитета по поводу дальнейшей судьбы договора об охране внешней границы Союзного государства.