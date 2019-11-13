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С 19 по 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!»

14.11.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

С 19 по 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!»В эти дни в Ушачском районе будет усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. На протяжении каждого дня инспекторы будут пресекать нарушения  при переходе проезжей части.

6 причин, почему ДТП происходят с участием пешеходов:

  • Пешеход неожиданно появился на проезжей части из-за препятствий, мешающих обзору водителям;
  • Человек решил перейти дорогу в неположенном месте;
  • Переход дороги осуществлялся на запрещающий сигнал светофора;
  • Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения;
  • Водитель с нарушением пересекает пешеходный переход;
  • Отсутствие фликеров у пешеходов в темное время суток.

С начала текущего года и по октябрь в стране произошло 870 ДТП в темное время, погибло в сумме 202 человека, 833 получили ранения. Среди погибших в темное время суток больше всего участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики) – 68,3 % (138).

Как поясняют в ГАИ, в темное время суток риск аварии увеличивается в 9 раз. Поэтому в правилах дорожного движения заключена такая норма, как использование световозвращающих элементов в темное время суток.

Сотрудники ГАИ также обращаются к гражданам и просят их сообщать по телефону 102, если  на проезжей части или около нее будет замечен сидящий, лежащий или передвигающийся в пьяном состоянии пешеход.

 
 
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В эти дни в Ушачском районе будет усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. На протяжении каждого дня инспекторы будут пресекать нарушения  при...
 
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