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С 19 по 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!»
14.11.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
В эти дни в Ушачском районе будет усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. На протяжении каждого дня инспекторы будут пресекать нарушения при переходе проезжей части.
6 причин, почему ДТП происходят с участием пешеходов:
С начала текущего года и по октябрь в стране произошло 870 ДТП в темное время, погибло в сумме 202 человека, 833 получили ранения. Среди погибших в темное время суток больше всего участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики) – 68,3 % (138).
Как поясняют в ГАИ, в темное время суток риск аварии увеличивается в 9 раз. Поэтому в правилах дорожного движения заключена такая норма, как использование световозвращающих элементов в темное время суток.
Сотрудники ГАИ также обращаются к гражданам и просят их сообщать по телефону 102, если на проезжей части или около нее будет замечен сидящий, лежащий или передвигающийся в пьяном состоянии пешеход.
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С 19 по 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!»
В эти дни в Ушачском районе будет усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. На протяжении каждого дня инспекторы будут пресекать нарушения при...
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