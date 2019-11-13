С 19 по 24 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!»

Источник материала: Патриот (Ушачи)

В эти дни в Ушачском районе будет усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. На протяжении каждого дня инспекторы будут пресекать нарушения при переходе проезжей части.

6 причин, почему ДТП происходят с участием пешеходов:

Пешеход неожиданно появился на проезжей части из-за препятствий, мешающих обзору водителям;

Человек решил перейти дорогу в неположенном месте;

Переход дороги осуществлялся на запрещающий сигнал светофора;

Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения;

Водитель с нарушением пересекает пешеходный переход;

Отсутствие фликеров у пешеходов в темное время суток.

С начала текущего года и по октябрь в стране произошло 870 ДТП в темное время, погибло в сумме 202 человека, 833 получили ранения. Среди погибших в темное время суток больше всего участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики) – 68,3 % (138).

Как поясняют в ГАИ, в темное время суток риск аварии увеличивается в 9 раз. Поэтому в правилах дорожного движения заключена такая норма, как использование световозвращающих элементов в темное время суток.

Сотрудники ГАИ также обращаются к гражданам и просят их сообщать по телефону 102, если на проезжей части или около нее будет замечен сидящий, лежащий или передвигающийся в пьяном состоянии пешеход.