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США дали «зеленый свет» на продажу Тайваню 108 танков Abrams

14.11.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США направили Тайваню так называемое «письмо предложения и принятия» о начале оформления документов на продажу американских танков. Всего островное государство получит от Штатов более ста M1A2 Abrams, пишет defenseworld.net.


Фото: contract-army.ru

Оформление бумаг началось через четыре месяца после того, как Госдепартамент США удовлетворил просьбу Тайваня о приобретении 108 «Абрамсов», более чем 250 ПЗРК Stinger и другого оборудования на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

О том, что «письмо предложения и принятия» было уже отправлено Тайбэю, заявил министр обороны Тайваня Йен Де-Фа на совместном заседании Финансового комитета и Комитета по иностранным делам и национальной обороне страны.

По словам начальника штаба тайваньских вооруженных сил Ян Хаймина, Китайская республика (так официально называется Тайвань) подпишет письмо в конце ноября или начале декабря.

 
 
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Всего Тайбэй получит от Вашингтона вооружения на 2,2 миллиарда долларов.
 
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