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В Мстиславском районе VW снес гужевую повозку и врезался во встречную фуру

14.11.2019 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минивэн протаранил гужевую повозку и врезался в большегруз в Мстиславском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 13 ноября, в 19.00, близи деревни Слободка. Установлено, что 47-летний житель Витебска на Volkswagen Sharan врезался в ехавшее в попутном направлении гужевое транспортное средство, после чего минивэн отбросило на встречку, где он столкнулся с фурой Volvo.


В результате ДТП 62-летний возчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП 62-летний возчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
 
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