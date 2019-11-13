В Мстиславском районе VW снес гужевую повозку и врезался во встречную фуру

Источник материала: Tut.by

Минивэн протаранил гужевую повозку и врезался в большегруз в Мстиславском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 13 ноября, в 19.00, близи деревни Слободка. Установлено, что 47-летний житель Витебска на Volkswagen Sharan врезался в ехавшее в попутном направлении гужевое транспортное средство, после чего минивэн отбросило на встречку, где он столкнулся с фурой Volvo.





В результате ДТП 62-летний возчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.