Федерация профсоюзов будет следить, чтобы на предприятиях не было холодно

Источник материала: Аргументы и факты

Федерация профсоюзов Беларуси намерена проводить мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях всех регионов. В частности, с 15 ноября специальные рейдовые группы обратят особое внимание на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

«В прошлом году во время профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах было выявлено около 3 тыс. нарушений. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Всего мониторинг коснулся 3180 предприятий и организаций», - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел МАНЬКО. Вместе с тем на большинстве предприятий температурный режим соблюдается.

Если на вашем предприятии холодно или есть другие недостатки, можно обратиться в ФПБ по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда выедут на место и проверят информацию.

Отметим, что в Беларуси условия труда работников определяются Трудовым кодексом, Законом «Об охране труда», санитарными нормами, правилами внутреннего распорядка и иными документами. Согласно установленным нормам температура воздуха зимой в офисах должна быть не ниже +20°С, в механических цехах - не менее +17°С, в литейных, термических, сварочных цехах - +15°С и выше.