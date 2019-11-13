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Информаторов Nexta начали рассекречивать. Некоторых вызывают в милицию

14.11.2019 13:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Telegram-канал Nexta, который ведет журналист Степан Светлов, на данный момент – самый популярный беларуский канал с аудиторией в 180 тысяч подписчиков. Он прославился «сливами», 90% из которых, как говорит сам Степан, подтверждаются. Недавно у Nexta появился канал-антипод c таким же названием (разница лишь в одной букве в адресной строке) – в нем, как заявлено, раскрывают информаторов блогера. Вероятнее всего, Светлов не имеет к нему никакого отношения.

Канал ведется анонимно. На него успели подписаться 800 пользователей, а на аватарке стоит та же фотография Светлова, что и в оригинальном канале Nexta. Время от времени здесь публикуются сообщения со снимками и ссылками на страницы людей, которые передают информацию Степану. Вдобавок ведущий канала шлет письма на работу «доносчиков», если может найти их координаты. Если это невозможно, то высылает электронное письмо в горисполком с текстом: «В вашем городе живет информатор канала Nexta».

Редакция «Нашей Нивы» пообщалась с героями постов фейкового канала Nexta, чьи персональные данные обнародовали, – Яковом Антоновичем, Кристиной Брилевской, Владиславом Сергеевым. Каждый из них описал ситуацию одинаково: они получали мессенджи во «ВКонтакте» от ложной страницы Светлова со ссылкой на изобличение «жертвы».

В милицию обратился только Владислав. Его личные данные также попали в анонимный канал, хотя, как утверждает мужчина, с Nexta он вообще не связывался (из-за страха увольнения), но ранее шутил в чате на 250 человек, что готов поделиться с блогером своим кейсом – о низкой зарплате при отработке после вуза. В итоге на вторую работу Сергеева, кроме прочего, пришло письмо с предупреждением, что Владислав – «постоянный» информатор Nexta. Поиски милиции ни к чему не привели.

Страдают чаще всего рядовые рабочие и студенты – ни одного чиновника канал-двойник не раскрыл. У некоторых возникают настоящие проблемы: так, анонимный собеседник «Нашей Нивы» заявил, что спустя время после переписки со Степаном на фейковом канале отдельный пост посвятили именно ему – с именем, фамилией и прикрепленными фотографиям. Автор канала призвал обратить внимание на «доносчика»: якобы тот постил порно (в одном из давно добавленных в соцсети видео на странице мужчины и вправду был «пикантный момент»). Информатора вызвали в милицию: на него могут завести уголовное дело, чем закончиться эта история – пока неясно.

Читайте по теме: Читайте по теме: «90% людей хотят остаться анонимами. Все боятся, но многие даже не знают, чего». Большое интервью с создателем Telegram-канала NEXTA

 
 
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Telegram-канал Nexta, который ведет журналист Степан Светлов, на данный момент – самый популярный беларуский канал с аудиторией в 180 тысяч подписчиков. Он...
 
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