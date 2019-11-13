12 ноября в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в узком и расширенном форматах. Вечером Лукашенко поужинал с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.





Весьма пресный визит оживило выступление Лукашенко на белорусско-австрийском бизнес-форуме. Чего стоит только один кусок речи:





«Слушайте, вы у бизнесменов своих спросите: их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, я буду ориентироваться на них. Ну что там заниматься какой-то болтологией и говорить о какой-то демократии?





Правда, я тоже сказал политикам в Австрии сегодня, не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать: смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси».





- Любой визит Лукашенко в страны ЕС - это дипломатический щелчок по носу восточного союзника. Для этого как нельзя лучше подходит одна из столиц старой Европы, Вена, - считает политолог Сергей Марцелев. - Более того, встречи с австрийскими официальными лицами весомее того, что могли предложить Латвия или Польша.





Стал ли визит Лукашенко триумфальным возвращением в Европу?





- Визит, скорее, куртуазный, из важных документов можно отметить намерение австрийской стороны помочь Беларуси в развитии стандарта связи 5G. Лукашенко, посетив экономический форум возмущался малым товарооборотом между странами, который составляет 200 млн. долл. в год. Но австрийские инвестиции известны, наверное, каждому белорусу: это оператор мобильной связи А1 и Приорбанк, часть Раффайзен групп.









Скандалом ознаменовалось выступление Лукашенко на австрийско-белорусском бизнес-форуме. Белорусский руководитель назвал “позором” годовой товарооборот в 200 миллионов долларов и призвал австрийский бизнес в Беларусь:





"Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне".





- Высказывания Лукашенко, который в качестве гостя глумился над демократией, звучали явно неадекватно. Посыл был простой - давайте деньги, а ваша демократия не нужна. Это вполне могло оттолкнуть потенциальных инвесторов перспективой в одно мгновение лишиться средств, а то и свободы, - отметил Сергей Марцелев.





Размышления Лукашенко о смертной казни тоже вызывают определенные размышления.





- Лукашенко, рассуждая о смертной казни что-то обмолвился "через референдум". Неизвестно, будет референдум или нет, но, возможно, белорусский правитель на встрече с федеральным президентом Ван дер Белленом примерял на себя роль официального главы государства с минимальными полномочиями. Почетная синекура на старость, - полагает политолог.









А Лукашенко в Европе снова вернулся к диктатуре:





"Вот вам и диктатура. Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность перед партнерами - это бренд нашей Беларуси. Мы это ценим. Потому что мы транзитная страна. И это делаем не как благотворительность. В этом наша прагматичность, мы от этого выигрываем".