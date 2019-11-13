ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко примеряет роль "почетной синекуры на старость"?

14.11.2019 12:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Впервые за три года глава Беларуси попал в Евросоюз и тут же наговорил лишнего.

Лукашенко примеряет роль "почетной синекуры на старость"?
12 ноября в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в узком и расширенном форматах. Вечером Лукашенко поужинал с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Весьма пресный визит оживило выступление Лукашенко на белорусско-австрийском бизнес-форуме. Чего стоит только один кусок речи:

«Слушайте, вы у бизнесменов своих спросите: их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, я буду ориентироваться на них. Ну что там заниматься какой-то болтологией и говорить о какой-то демократии? 

Правда, я тоже сказал политикам в Австрии сегодня, не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать: смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси».

- Любой визит Лукашенко в страны ЕС - это дипломатический щелчок по носу восточного союзника. Для этого как нельзя лучше подходит одна из столиц старой Европы, Вена, - считает политолог Сергей Марцелев. - Более того, встречи с австрийскими официальными лицами весомее того, что могли предложить Латвия или Польша. 

Стал ли визит Лукашенко триумфальным возвращением в Европу?

- Визит, скорее, куртуазный, из важных документов можно отметить намерение австрийской стороны помочь Беларуси в развитии стандарта связи 5G. Лукашенко, посетив экономический форум возмущался малым товарооборотом между странами, который составляет 200 млн. долл. в год. Но австрийские инвестиции известны, наверное, каждому белорусу: это оператор мобильной связи А1 и Приорбанк, часть Раффайзен групп. 


Скандалом ознаменовалось выступление Лукашенко на австрийско-белорусском бизнес-форуме. Белорусский руководитель назвал “позором” годовой товарооборот в 200 миллионов долларов и призвал австрийский бизнес в Беларусь:

"Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне".

- Высказывания Лукашенко, который в качестве гостя глумился над демократией, звучали явно неадекватно. Посыл был простой - давайте деньги, а ваша демократия не нужна. Это вполне могло оттолкнуть потенциальных инвесторов перспективой в одно мгновение лишиться средств, а то и свободы, - отметил Сергей Марцелев.

Размышления Лукашенко о смертной казни тоже вызывают определенные размышления. 

- Лукашенко, рассуждая о смертной казни что-то обмолвился "через референдум". Неизвестно, будет референдум или нет, но, возможно, белорусский правитель на встрече с федеральным президентом Ван дер Белленом примерял на себя роль официального главы государства с минимальными полномочиями. Почетная синекура на старость, - полагает политолог.


А Лукашенко в Европе снова вернулся к диктатуре:

"Вот вам и диктатура. Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность перед партнерами - это бренд нашей Беларуси. Мы это ценим. Потому что мы транзитная страна. И это делаем не как благотворительность. В этом наша прагматичность, мы от этого выигрываем".
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за три года глава Беларуси попал в Евросоюз и тут же наговорил лишнего.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белорусы не нахлебники» — Александр Лукашенко обсудил со Станиславом Засем и Александром Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика