«Безопасная печь»: новый лайфхак появился на сайте МЧС

Источник материала: Новости Дзержинска

Обновление рубрики «Лайфхаки» вышло сегодня на сайте МЧС. На этот раз предлагаем вам актуальную накануне холодной поры года тему – безопасная печь.

В лайфхаке спасатели в максимально доступной форме и с юмором расскажут, как не разбить «сердце дома» и согреться безопасно. Об этом и не только читайте материал в нашей рубрике.

Напомним, что рубрика появилась в конце прошлого года. В ней в непринужденной форме и с сопровождением картинок и популярных мемов из сети Интернет спасатели напоминают о правилах безопасности.



