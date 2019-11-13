Обновление рубрики «Лайфхаки» вышло сегодня на сайте МЧС. На этот раз предлагаем вам актуальную накануне холодной поры года тему – безопасная печь.
В
Напомним, что
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«Безопасная печь»: новый лайфхак появился на сайте МЧС
14.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Обновление рубрики «Лайфхаки» вышло сегодня на сайте МЧС. На этот раз предлагаем вам актуальную накануне холодной поры года тему – безопасная печь.
В
Напомним, что
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Обновление рубрики «Лайфхаки» вышло сегодня на сайте МЧС. На этот раз предлагаем вам актуальную накануне холодной поры года тему – безопасная...
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