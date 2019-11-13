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В Бресте по улицам ходил "огнетушитель" и призывал людей к здравомыслию
14.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Республиканская профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения стартовала в г. Бресте.
Первый этап акции прошел в общественном транспорте.
В проведении первого этапа акции приняли участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных из ГУО «Средняя школа №3 г.Бреста».
Ребята вместе с работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям раздавали буклеты по пожарной безопасности пассажирам, а также рассказывали об опасности курения в постели.
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Республиканская профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при...
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