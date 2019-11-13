Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения стартовала в г. Бресте.





Первый этап акции прошел в общественном транспорте.





В проведении первого этапа акции приняли участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных из ГУО «Средняя школа №3 г.Бреста».





Ребята вместе с работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям раздавали буклеты по пожарной безопасности пассажирам, а также рассказывали об опасности курения в постели.