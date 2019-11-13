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Проект указа о внедрении депозитной системы обращения упаковки внесен в правительство
14.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проект указа о внедрении депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки внесен в
"Проект указа о депозитной (залоговой) системе разработан, согласован со всеми заинтересованными и внесен в правительство. Предусмотрено, что система должна начать действие в течение двух лет с момента его подписания", - сказал Анатолий Шагун.
Проект указа подготовлен в целях сокращения объемов захоронения отходов и их вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Система, которую планируется ввести, основана на экономическом стимулировании покупателя: покупая товар в потребительской упаковке, он уплачивает за нее сумму депозита (залога), а при возврате пустой тары получает эти деньги обратно.
Согласно проекту документа, в числе участников системы - управляющая организация, производители и импортеры продуктов (напитков) в потребительской упаковке, субъекты торговли и общественного питания, покупатели. Перечень пищевых продуктов (напитков) и типов потребительской упаковки, на которые будет распространяться депозитная система, будет определен Советом Министров. В настоящее время в него планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л следующих типов: полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, металлические (из жести, алюминия и его сплавов) банки.
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Проект указа о внедрении депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки внесен в правительство. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции...
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