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Изменяются расписания автобусов №№ 11, 16, 32 по рабочим дням
14.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 18.11.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 11, 16, 32 по рабочим дням.
МАРШРУТ № 11
«Завод «Газоаппарат» – ВамРад»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:22 6:54 8:07 8:46 10:51 11:39 12:28 13:20 14:09 15:09 15:55 16:47 17:31 18:20 20:00 21:42 22:07 23:20
ВамРад 5:34 6:04 7:05 7:39 8:52 9:28 11:33 12:23 13:11 14:02 14:57 15:51 16:39 17:30 18:24 19:04 20:44 22:28 23:00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:39 8:04 10:05 11:35 13:13 14:42 16:18 17:53 19:54 21:23 21:50 22:51 23:19
ВамРад 5:53 7:18 8:49 10:46 12:23 13:54 15:29 17:04 18:36 20:36 22:04 22:33
МАРШРУТ № 16
«Завод «Газоаппарат» – Партизанский проспект»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:17 6:43 7:00 7:24 7:48 8:13 8:35 8:59 9:20 9:53 10:28 10:58 11:32 12:07 12:41 13:14 13:46 14:06 14:31 14:53 15:14 15:37 15:57 16:22 16:43 17:08 17:31 17:52 18:22 18:57 19:32 20:06 20:39 21:06 21:44 22:13 22:51 23:18
Партизанский проспект 5:52 6:11 6:31 6:51 7:17 7:36 7:59 8:22 8:48 9:10 9:35 9:55 10:27 11:02 11:33 12:06 12:41 13:16 13:48 14:19 14:41 15:05 15:26 15:48 16:12 16:33 16:58 17:19 17:45 18:07 18:27 18:58 19:31 20:03 20:37 21:10 21:38 22:15 22:43 23:23
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:31 7:02 7:40 8:07 8:44 9:12 9:42 10:24 11:08 11:34 12:16 12:39 13:18 13:48 14:12 14:59 15:20 15:44 16:07 16:30 16:53 17:18 18:03 18:31 19:02 19:35 20:08 20:42
Партизанский проспект 6:01 6:29 7:05 7:37 8:14 8:40 9:17 9:45 10:16 10:58 11:41 12:08 12:49 13:13 13:51 14:22 14:45 15:33 15:53 16:18 16:40 17:04 17:28 17:52 18:37 19:04 19:35 20:08 20:42 21:15
МАРШРУТ № 32
«Завод «Газоаппарат» – ДСУ»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:36 7:29 8:03 8:42 9:29 10:02 11:06 11:45 12:28 13:02 13:32 14:27 15:25 16:07 16:47 17:22 18:05 18:45
ДСУ 6:28 6:56 7:35 8:29 8:59 9:38 10:24 10:57 12:01 12:41 13:25 13:58 14:29 15:35 16:20 17:04 17:47
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:45 7:26 7:56 8:36 9:22 9:55 10:41 11:41 12:05 12:51 13:34 14:00 14:43 15:55 16:20 17:05 17:46 18:12
ДСУ 6:56 7:37 8:23 8:55 9:31 10:14 10:48 11:35 12:35 13:01 13:44 14:28 14:54 15:38 16:49 17:14 17:59
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С 18.11.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 11, 16, 32 по рабочим дням. МАРШРУТ № 11 «Завод «Газоаппарат» – ВамРад» РАБОЧИЕ ДНИ...
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