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График переноса рабочих дней в 2020 году: как будем работать и как отдыхать?
14.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Совет Министров Беларуси утвердил переносы рабочих дней на будущий год, сообщает БЕЛТА.
В частности, второе января в стране станет выходным, однако отработать день придется в субботу четвертого января. Помимо этого, белорусов в первый месяц 2020 года ждут сразу три выходных: 5, 6, 7 января, однако суббота 11 января станет рабочим днем.
Переносы рабочих дней ждут жителей страны и в апреле. Согласно графику, 27 апреля будет нерабочим днем, из-за чего получится четыре выходных, однако отработать этот день придется в субботу четвертого апреля.
К слову, организация может переносить рабочие дни в ином порядке, если это предусмотрено спецификой работы или производства.
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Совет Министров Беларуси утвердил переносы рабочих дней на будущий год, сообщает БЕЛТА. В частности, второе января в стране станет выходным, однако отработать...
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