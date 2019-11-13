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Совмин одобрил разработку мобильного приложения для пересекающих границу

14.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи "Разработка мобильного приложения для содействия при пересечении государственной границы". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №760, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Совмин одобрил разработку мобильного приложения для пересекающих границу

Координатором проекта выступит Государственный таможенный комитет.

Кроме того, одобрение получил проект "Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством". Координировать его будет Государственный комитет по имуществу.

Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

 
 
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  Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи "Разработка мобильного приложения для содействия при пересечении государственной...
 
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