Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. Такая задача поставлена сегодня главой государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада Президенту , передает корреспондент БЕЛТА.





"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, - сказал Станислав Зась. - Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы".