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Группа китайцев обманула Apple на 6 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Ресурс nbcsandiego.com
В преступной схеме участвовало 14 человек, руководило процессом трое братьев. Сообщается, что они родились в Китае, но затем мигрировали в США. По версии правоохранителей, подозреваемые заказывали поддельные устройства Apple (смартфоны, планшеты) в Китае, а затем меняли их на новые оригинальные аппараты в американских Apple Store. Сотрудникам магазинов они говорили, что гаджеты неисправны.
Полученные (не поддельные) устройства отправлялись на продажу в другие страны, где предлагались по более высоким ценам. По оценке ФБР, таким способом было импортировано свыше 10 тысяч аппаратов. Предположительная сумма ущерба составляет 6,1 миллиона долларов.
Сотрудники американских спецслужб уже арестовали троих руководителей группировки вместе с их женами. Среди других обвиняемых — граждане США из Китая, Вьетнама и России.
Смотрите, сколько у нас стоят оригинальные смартфоны Apple:
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Сотрудники американских спецслужб уже арестовали троих руководителей группировки вместе с их женами.
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