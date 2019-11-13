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Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

14.11.2019 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Фото из открытых источников

Новость сообщили представители «ВКонтакте» на мероприятии VK Content Day. По информации издания vc.ru, новая функция появится в начале 2020 года.

Также «ВКонтакте» представила тематические ленты — вкладки в разделе «Рекомендации», где будут собраны записи по конкретным темам. Каждую тематическую ленту будет курировать команда экспертов. Ее участники будут голосовать за понравившиеся записи, чтобы алгоритмы поднимали их выше.

Еще одно нововведение: монетизация контента VK Donut. Подписчики смогут финансово поддерживать авторов и медиапроекты, которые им интересны, и получить взамен различные бонусы. Например, ранний доступ к новым записям, встречам или розыгрышам призов.

Кроме того, «ВКонтакте» изменит подход к верификации аккаунтов. «Раньше галочка была символом особой популярности — небольшие заведения или локально известные артисты не могли ее получить. Теперь отметка верификации станет только подтверждением, что страница официальная», — говорится в релизе соцсети.

 
Теги: Новости
 
 
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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки на комментарии.
 
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