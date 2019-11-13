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Цены будут расти: как изменится стоимость квартир в Минске к новому году?
Источник материала: Myfin
Октябрь отличился по количеству сделок
– Эта осень на рынке недвижимости проходит под знаком высокой активности покупателей. Жилье в белорусской столице пользуется повышенным спросом – от месяца к месяцу растет количество сделок.
По предварительным данным, октябрь вообще окажется самым результативным месяцем с начала 2019 года. За месяц в Минске зарегистрировали порядка 1400 сделок купли-продажи квартир, хотя среднее значение находится на уровне 1100 сделок.
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Квартиры дорожают: сколько будет стоить квадрат ?
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