Цены будут расти: как изменится стоимость квартир в Минске к новому году?

– Эта осень на рынке недвижимости проходит под знаком высокой активности покупателей. Жилье в белорусской столице пользуется повышенным спросом – от месяца к месяцу растет количество сделок.

По предварительным данным, октябрь вообще окажется самым результативным месяцем с начала 2019 года. За месяц в Минске зарегистрировали порядка 1400 сделок купли-продажи квартир, хотя среднее значение находится на уровне 1100 сделок.