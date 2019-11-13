В Молодечно водитель сделал замечание мужчине, который шел по проезжей части, - и получил по голове

Источник материала: Tut.by

В Молодечно пешеход с кулаками набросился на сделавшего ему замечание водителя. В отношении 44-летнего хулигана возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.



Фото: СК

Вечером 10 ноября мужчина шел по центру проезжей части. В это время по дороге ехала машина, в которой находилась супружеская пара. 45-летний водитель остановился и сделал пешеходу замечание о нарушении им ПДД. Тот же в ответ накинулся на него — и нанес многочисленные удары в область головы и туловища.

Потерпевший смог оказать сопротивление и до приезда милиции удерживал нападавшего.

В момент задержания хулиган был пьян — 1,2 промилле алкоголя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.