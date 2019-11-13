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В пригороде Гродно двое мужчин привязали пенсионера к дереву скотчем

14.11.2019 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В пригороде Гродно двое мужчин привязали пенсионера к дереву скотчем
Следственный комитет РБ

Как стало известно, происшествие произошло в пригороде Гродно в конце октября 2019 года. Двое 30-летних мужчин клейкой лентой привязали к дереву 60-летнего пенсионера.

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Как пояснила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна ПОЗНЯК, подозреваемые хотели повлиять на пожилого мужчину в вопросе раздела совместно нажитого имущества с 56-летней бывшей супругой, с которой он находится в неприязненных отношениях. 30-летние мужчины рассчитывали, что женщина заплатит им деньги за такую «помощь».

Позже также выяснилось, что за несколько недель до происшествия один из подозреваемых во время конфликта ударил пенсионера.

Сейчас обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст.183 УК Республики Беларусь («Незаконное лишение свободы»). Они заключены под стражу. 56-летняя женщина подозревается в пособничестве в незаконном лишении его свободы (ст.16 и ч.1 ст.183 УК). Расследование продолжается.

 
Теги: Гродно
 
 
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В подробностях инцидента разбирается Следственный комитет.
 
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