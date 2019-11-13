ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?

14.11.2019 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?
«Друзья». © / Кадр из фильма

Сериал «Друзья», который был телевизионным хитом номер один в 1990-е и начале 2000-х, может вернуться к зрителям с теми же актерами в главных ролях. Как сообщает THR со ссылкой на анонимный источник, сейчас ведутся переговоры между актерским составом и руководством кабельного канала о выходе фильма на платном онлайн-сервисе HBO Max, запуск которого ожидается весной 2020 года.

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы? Это они, «Друзья». Чем занимаются актеры знаменитого сериала?

HBO Max — это аналог и прямой конкурент Neflix, Amazon или нового диснеевского сервиса Disney+. Разумеется, к запуску сервиса руководство HBO и WarnerMedia (этой компании принадлежит канал) подготовило множество новинок, среди которых, например, приквел «Игры престолов» под названием «Дом драконов»: 10-серийный сезон этого шоу уже заказан. В числе прочих сериалов HBO Max собирается показывать и старые сезоны «Друзей», права на которые были перекуплены, кстати, у Netflix. За то, чтобы закрепить этот сериал у себя на пять лет, HBO Max заплатил $425 млн, то есть $85 млн в год. По слухам, Netflix предлагал от $80 млн до $100 млн, но все равно проиграл.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если договор между «Друзьями» и HBO будет заключен, то новый сервис явно приобретет множество подписчиков, особенно если на этот проект согласятся все шестеро актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Во всяком случае, недавняя совместная их фотография, выложенная в Instagram у Энистон, вызвала небывалый ажиотаж. Да и опыт успешных возвращений старых шоу на телевидении имеется.


«Доктор Кто»

Это, пожалуй, самый удачный пример оживления старого популярного шоу. Научно-фантастический британский сериал появился в 1960-е годы и продержался в эфире до конца 1980-х. Такому долголетию способствовала в том числе и одна из главных фишек «Доктора»: «регенерация» главного персонажа, инопланетянина и путешественника во времени. За 25 лет сменилось семь Докторов, которых играли разные актеры. Именно эта фишка позволила уже в 2000-е вновь запустить сериал, причем череда Докторов и не думает заканчиваться: сейчас зрители следят за приключениями Тринадцатого Доктора в исполнении актрисы Джоди Уиттакер.

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?

«Беверли Хиллз, 90210»

А этот пример гораздо ближе к «Друзьям». За развитием отношений между подростками из богатого пригорода Лос-Анджелеса зрители следили десять лет, с 1991 по 2001 год. Потом от шоу устали и актеры, и, кажется, зрители, но кумиры просто так не уходят. Еще во время трансляции основного шоу был создан первый спин-офф «Мелроуз-Плейс», в 2000-е таких ответвлений от сериала появилось сразу несколько. А в 2019 году вышел сериал «90210», фактический сиквел сюжетной линии «Беверли Хиллз, 90210» с теми же актерами, правда, без Люка Перри, который скончался незадолго до начала съемок. По сюжету сиквела повзрослевшие актеры решают продолжить истории своих персонажей, но и сами попадают в различные ситуации. Рейтинг у шестисерийного сезона был не слишком впечатляющий (финальную серию посмотрели 1,9 млн человек), поэтому этот проект развития не получил.

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?

«Твин Пикс»

Сериал Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста тоже с полным правом можно назвать культовым. В «Твин Пиксе» было расследование убийства школьницы Лоры Палмер в небольшом городке где-то в глуши, был специальный агент ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклахлена и была музыка Анджело Бадаламенти — все очень впечатляющее и загадочное. Оригинальный сериал состоял из двух сезонов и выходил на ABC в самом начале 1990-х, потом было полнометражное продолжение, и хотя основной сюжет вроде бы был завершен, слухи о третьем сезоне ходили постоянно. Правда, до реализации дело дошло лишь в 2010-е, да и тогда всё висело буквально на волоске: продюсеры никак не могли договориться с Линчем, у которого были свои представления о прекрасном. В любом случае третий сезон «Твин Пикса» вышел в мае 2017 года на Showtime, причем в нем участвовали многие актеры из первых двух сезонов. Больших рейтингов у трансляции не было, но на Showtime заявили, что возрожденное шоу превзошло ожидания. Но следует отметить, что про четвертый сезон сейчас речь не идет.

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?
Лучшими сериалами года в США стали «Твин Пикс» и «Оставленные»
Подробнее

«Секретные материалы»

Еще один культовый сериал — история про агентов ФБР Фокса Малдера и Дану Скалли (Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон соответственно) — шел почти одновременно с «Друзьями»: с 1993 по 2001 год. Закрыт он был сразу по совокупности причин (и усталость актеров, и падение рейтингов), но, пожалуй, рановато: интерес к паранормальным явлениям и инопланетянам еще сохранялся, хотя, разумеется, не на прежнем уровне. Возрождение «Секретных материалов» состоялось в начале 2016 года, когда вышел десятый сезон. В 2018 году был показан одиннадцатый сезон, который, судя по всему, был последним. Дело в низком рейтинге: у эпизодов десятого сезона он был достаточно высоким (по 13,56 млн зрителей), а в одиннадцатом сезоне рухнул вниз (его смотрели всего 5,3 млн зрителей).

Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?
Снова в деле. «Секретные» материалы Скалли и Малдера
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Друзья». © / Кадр из фильма Сериал «Друзья», который был телевизионным хитом номер один в 1990-е и начале...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно водитель сделал замечание мужчине, который шел по проезжей части, - и получил по голове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные пальто женские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика