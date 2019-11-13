Новые «Друзья» и другие шоу. Стоит ли продолжать культовые сериалы?

Источник материала: Аргументы и факты

Сериал «Друзья», который был телевизионным хитом номер один в 1990-е и начале 2000-х, может вернуться к зрителям с теми же актерами в главных ролях. Как сообщает THR со ссылкой на анонимный источник, сейчас ведутся переговоры между актерским составом и руководством кабельного канала о выходе фильма на платном онлайн-сервисе HBO Max, запуск которого ожидается весной 2020 года.

HBO Max — это аналог и прямой конкурент Neflix, Amazon или нового диснеевского сервиса Disney+. Разумеется, к запуску сервиса руководство HBO и WarnerMedia (этой компании принадлежит канал) подготовило множество новинок, среди которых, например, приквел «Игры престолов» под названием «Дом драконов»: 10-серийный сезон этого шоу уже заказан. В числе прочих сериалов HBO Max собирается показывать и старые сезоны «Друзей», права на которые были перекуплены, кстати, у Netflix. За то, чтобы закрепить этот сериал у себя на пять лет, HBO Max заплатил $425 млн, то есть $85 млн в год. По слухам, Netflix предлагал от $80 млн до $100 млн, но все равно проиграл.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если договор между «Друзьями» и HBO будет заключен, то новый сервис явно приобретет множество подписчиков, особенно если на этот проект согласятся все шестеро актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Во всяком случае, недавняя совместная их фотография, выложенная в Instagram у Энистон, вызвала небывалый ажиотаж. Да и опыт успешных возвращений старых шоу на телевидении имеется.



«Доктор Кто»

Это, пожалуй, самый удачный пример оживления старого популярного шоу. Научно-фантастический британский сериал появился в 1960-е годы и продержался в эфире до конца 1980-х. Такому долголетию способствовала в том числе и одна из главных фишек «Доктора»: «регенерация» главного персонажа, инопланетянина и путешественника во времени. За 25 лет сменилось семь Докторов, которых играли разные актеры. Именно эта фишка позволила уже в 2000-е вновь запустить сериал, причем череда Докторов и не думает заканчиваться: сейчас зрители следят за приключениями Тринадцатого Доктора в исполнении актрисы Джоди Уиттакер.





«Беверли Хиллз, 90210»

А этот пример гораздо ближе к «Друзьям». За развитием отношений между подростками из богатого пригорода Лос-Анджелеса зрители следили десять лет, с 1991 по 2001 год. Потом от шоу устали и актеры, и, кажется, зрители, но кумиры просто так не уходят. Еще во время трансляции основного шоу был создан первый спин-офф «Мелроуз-Плейс», в 2000-е таких ответвлений от сериала появилось сразу несколько. А в 2019 году вышел сериал «90210», фактический сиквел сюжетной линии «Беверли Хиллз, 90210» с теми же актерами, правда, без Люка Перри, который скончался незадолго до начала съемок. По сюжету сиквела повзрослевшие актеры решают продолжить истории своих персонажей, но и сами попадают в различные ситуации. Рейтинг у шестисерийного сезона был не слишком впечатляющий (финальную серию посмотрели 1,9 млн человек), поэтому этот проект развития не получил.





«Твин Пикс»

Сериал Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста тоже с полным правом можно назвать культовым. В «Твин Пиксе» было расследование убийства школьницы Лоры Палмер в небольшом городке где-то в глуши, был специальный агент ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклахлена и была музыка Анджело Бадаламенти — все очень впечатляющее и загадочное. Оригинальный сериал состоял из двух сезонов и выходил на ABC в самом начале 1990-х, потом было полнометражное продолжение, и хотя основной сюжет вроде бы был завершен, слухи о третьем сезоне ходили постоянно. Правда, до реализации дело дошло лишь в 2010-е, да и тогда всё висело буквально на волоске: продюсеры никак не могли договориться с Линчем, у которого были свои представления о прекрасном. В любом случае третий сезон «Твин Пикса» вышел в мае 2017 года на Showtime, причем в нем участвовали многие актеры из первых двух сезонов. Больших рейтингов у трансляции не было, но на Showtime заявили, что возрожденное шоу превзошло ожидания. Но следует отметить, что про четвертый сезон сейчас речь не идет.

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