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«Соседи крутили у виска, а теперь смеюсь я». Опыт отопления частного дома электроводяными полами

14.11.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тариф «три копейки» на электроэнергию для отопления многие белорусы уже оценили — по всем расчетам получается не намного дороже чем обогревать дома газом. И те, кто имеет желание перейти на отопление «от розетки», теперь частые гости районных энергосетей. Недавно мы рассказывали, как владелица старого дома отказалась от твердотопливного котла и теперь греется у электроконвекторов. А Руслан из Борисова свой новый дом отапливает водяными электрическими полами. Что они собой представляют, сколько стоят, как ведут себя в эксплуатации и, главное, много ли тянут электроэнергии в месяц, владелец рассказал REALTY.TUT.BY.


Два счетчика на один дом

Особенность этой истории, в том что домовладелец изначально планировал отапливаться электричеством. Район, где он строился — новый, и когда по улице поведут газ, было не известно. А вот электросети уже были подведены — новые и мощные.

— Проект по электрической части дома был изначально заточен под электроотопление, — говорит Руслан. — Поэтому ввод дома в эксплуатацию и подключение к электросети не вызвал проблем.

К этому моменту на улице уже был установлен электрощит с двумя счетчиками — одним на отопление, вторым на все остальное — освещение, работу бытовых приборов. К дому, соответственно, проложены два кабеля.


Монтаж электрощитовой в доме

— Отдельный счетчик — это обязательное требование для подключения на дешевый тариф для отопления, — объясняет владелец дома, — Это удорожает процедуру подключения — за все про все я заплатил около 1500 рублей. Когда все было готово, пришли специалисты из «Энергосбыта» и опломбировали вводы на электрополы. После этого тариф включился автоматически.

Изначально система отопления планировалась на электричестве, дешевого тарифа тогда еще не было, поэтому требования к теплопроводности ограждающих конструкций были повышенными — отапливать дом, который не держит тепло обходилось бы очень дорого. — Решили, что это будет энергоэффективный каркасный дом. Подходящий проект нашелся в каталоге минского производителя каркасных домов — двухэтажный, на 205 м², он рассчитывался для эксплуатации при минус 50. При этом в нем большие окна в пол, общая площадь остекления — 30%. Соседи не понимали, что я строю, крутили пальцем у виска, а теперь я смеюсь и живу в теплом доме.

Особенность системы отопления в доме — нет котельной, нет радиаторов или конвекторов, циркуляционных насосов, расширительных баков и прочего. Комнаты обогреваются благодаря теплым полам во всех помещениях первого и второго этажей.

Руслан объяснил, как это все работает.

— Теплый водяной электропол выглядят как герметичная пластиковая труба определенной длины (в зависимости от размеров помещения). Это полностью заводское изделие, готовое к монтажу. Внутри трубы находится никелево-хромовый нагревательный провод, покрытый защитной оболочкой из силиконовой резины и тефлона. Остальное пространство заполнено специальным теплопроводящим веществом, труба герметично закрыта. Когда нагревательный провод накаляется, жидкость внутри трубы превращается в пар и возникает эффект пузырькового кипения (nuclear boiling). При нагревании герметично закрытого пространства, температура в нем поднимается до 30℃. Укладываются он по такой же схеме, как и обычный водяной теплый пол. Все просто — на утепленное основание трубы теплого электропола укладывают с определенным шагом и заливаются бетонной стяжкой толщиной 4−6 см. Сверху — плитка. В каждом помещении — свой контур, подсоединяемый к электросети. Управление работой теплого пола — с помощью программируемого внешнего контроллера и датчика в стяжки.


Контроллеры установлены в каждом помещении, работу полов можно запрограммировать на каждый час каждого дня недели — так можно экономить электроэнергию. Но мы, пожив в доме при новом тарифе, пришли к выводу, что нам это не надо — задали одну температуру и живем. Температура всегда 23−24 градуса в доме. Даже когда нас нет дома температура не понижается. Тариф такой, что экономить пару рублей в месяц смысла нет. Когда полы работали в тестовом режиме с тарифом как для стройплощадки — то программированием занимались очень активно и экономия выглядела существенной.


В доме нет радиаторов, котлов и видимых труб

— Квадратный метр таких полов потребляют 17 Вт, суммарная пиковая мощность для моего дома — 25 кВт. Но они на нее никогда не выходят — полы нагреваются и выключаются, дом теплый и хорошо сохраняет тепло. В среднем режиме полы потребляют 3−4 квт. Выделенная мощность на дом — 30 кВт, этого более чем достаточно.

Руслан говорит, что сейчас за месяц нагорает в среднем 1500 кВт — в деньгах это примерно 50 рублей. В самый холодный месяц, когда стояли морозы до минус 20 — теплые полы потребили 2700 кВт — меньше, чем на 100 рублей.

— Я считаю, что это не дорого на такой дом. Теща в старом маленьком деревянном доме за газ платит столько же. У нас полы работают почти круглый год — поддерживают одинаковую температуру в 23−24 градуса. При этом в половине комнат окна на проветривание стоят. Так что я считаю, что такая система отопления с новым тарифом себя оправдывает. Это очень удобно, комфортно и крайне выгодно.

Газ, кстати, соседи Руслана до сих пор не подключили.


Контролеры есть во всех комнатах дома

Полы, кстати, не дешевые и затраты на них соотносимые со стоимостью оборудования для отопления на газу. Сами нагревательные элементы (трубы) стоили около 10 тысяч рублей. Еще две тысячи рублей — за контроллеры.

— Это все я покупал три года назад, корейского производителя, — говорит Руслан. — Можно было сэкономить на дорогих контроллерах, купить попроще, без программирования. Теперь, думаю, можно найти и сами трубу более дешевые — время не стоит на месте, появились уже китайские, российские аналоги.

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Личный опыт перехода на электроотопление по тарифу «три копейки».
 
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