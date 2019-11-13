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Минчане стали чаще платить за проезд
14.11.2019 14:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Специалисты предполагают, что рост количества оплаты проезда связан с новой системой её проверки.
С 8 октября минские контролеры могут проверять оплату проезда в автобусах экспрессных и скоростных маршрутов, входя на остановках, которые такой транспорт обычно пропускает.
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