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Минчане стали чаще платить за проезд

14.11.2019 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчане стали чаще платить за проезд
Фото из открытых источников

Информацию опубликовало агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс». 

Специалисты предполагают, что рост количества оплаты проезда связан с новой системой её проверки.

С 8 октября минские контролеры могут проверять оплату проезда в автобусах экспрессных и скоростных маршрутов, входя на остановках, которые такой транспорт обычно пропускает.

 
Теги: Минск
 
 
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