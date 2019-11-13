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В Новополоцке из-за падения дерева прервалась работа трёх цехов «Полимира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Новополоцке 13 ноября около семи вечера произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Полоцк-330».
Как
В настоящее время технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагается, что цех №104 начнёт работать в штатном режиме 14 ноября в восемь вечера. После этого будет запущен цех №105.
Никто не пострадал.
Несколькими месяцами ранее в Гомельской области было нарушено электроснабжение из-за сильного ветра.
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Новости Беларуси. В Новополоцке 13 ноября около семи вечера произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Полоцк-330». Как сообщает БЕЛТА,...
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