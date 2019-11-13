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В Новополоцке из-за падения дерева прервалась работа трёх цехов «Полимира»

14.11.2019 14:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новополоцке 13 ноября около семи вечера произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Полоцк-330». 

Как сообщает БЕЛТА, отключение произошло из-за падения дерева на линию электропередачи 110 кВ. В результате случившегося приостанавливалась работа трёх цехов «Полимира», не выпускались этилен и полиэтилен. 

В настоящее время технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагается, что цех №104 начнёт работать в штатном режиме 14 ноября в восемь вечера. После этого будет запущен цех №105. 

Никто не пострадал. 

Несколькими месяцами ранее в Гомельской области было нарушено электроснабжение из-за сильного ветра.

Без электричества остались 48 населённых пунктов – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Новополоцке 13 ноября около семи вечера произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Полоцк-330».  Как сообщает БЕЛТА,...
 
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