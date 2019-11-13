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Александр Глеб рассказал, как работал на российском спортивном телеканале

14.11.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
После большого спорта Вы иногда меняли амплуа. Даже пробовали себя в роли эксперта на одном из спортивных российских телеканалов. Как Вам другая «кухня»?

Александр Глеб рассказал, как работал на российском спортивном телеканале

Александр Глеб, футболист:
Мне интересно что-то новое. Мне тогда позвонили, попросили – поездил. Но, всё-таки, немного утомительно летать в Москву на съёмки, тяжело, и я от этого отказался, хотя они предлагали дальнейшее сотрудничество. Но я решил, что нет.

Вадим Щеглов:
И даже величина гонорара не играла тогда большой роли?

Александр Глеб:
Играла, играла. На тот момент те условия, которые предложили, не стоили того, чтобы летать. Всё-таки, каждый хочет получать и удовольствие от работы, и зарабатывать. Всё-таки, мы кормим всю семью.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:После большого спорта Вы иногда меняли амплуа. Даже пробовали себя в роли...
 
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