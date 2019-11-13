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Александр Глеб рассказал, как работал на российском спортивном телеканале
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:После большого спорта Вы иногда меняли амплуа. Даже пробовали себя в роли...
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