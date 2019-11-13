ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

14.11.2019 14:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Стали известны новые подробности инцидента в российском колледже. ЧП произошло утром, 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

В Благовещенске студент стрелял по одногруппникам. По одной из версий 19-летний парень открыл огонь после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, он начал стрелять сразу же, как вошёл в аудиторию.

Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

По данным Следственного комитета России, в результате ЧП один человек погиб, ещё трое ранены. Их доставили в больницу. Сам нападавший покончил с собой.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

В колледже, где учился нападавший, сообщили, что студент не отличался асоциальным поведением и ни с кем не конфликтовал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Стали известны новые подробности инцидента в российском колледже. ЧП произошло утром, 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Размеры льгот не обоснованы». Эксперт о том, как вырастет подоходный налог к 2025 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика