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В Минске парень и девушка разрисовали два автомобиля и киоск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержана молодая пара, которая ночью разрисовала два автомобиля и киоск.
Как
В одном из дворов на улице Уральской молодые люди разрисовали баллончиками с краской лобовое стекло Volkswagen. Также они написали слова на английском языке на Audi. Далее фигуранты направились к киоску, чтобы оставить след и на нём.
Общая сумма ущерба составила 250 рублей. Действиям пары даётся правовая оценка.
В прошлом месяце в Орше были задержаны граффитисты.
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Новости Беларуси. В Минске задержана молодая пара, которая ночью разрисовала два автомобиля и киоск. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, подозреваемыми являются...
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