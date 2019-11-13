«Размеры льгот не обоснованы». Эксперт о том, как вырастет подоходный налог к 2025 году

Источник материала: Tut.by

Как вырастет налоговая нагрузка на белорусов к 2025 году и сколько будет поступать в госбюджет подоходных налогов от физлиц за это время с учетом увеличения пенсионного возраста? Найти ответы на эти и другие вопросы по налогам белорусов попыталась Наталья Евсейчикова, ассистент кафедры налогов и налогообложения БГЭУ. Ее исследование «Подоходное налогообложение: тенденции развития и прогнозирование в республике Беларусь» опубликовано в «Белорусском экономическом журнале».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Подоходный — это налог, которым облагаются доходы граждан. Это один из основных видов налогов и рассчитывается, чаще всего, как определенный процент от суммы. Сейчас подоходный налог для физлиц составляет в большинстве случаев 13%, но в некоторых — меньше. Те, кто сдает жилые помещения, машино-места в аренду, платят налог в 13%. При этом с этого года не нужно доплачивать, если годовая сумма дохода превысила определенную планку.

доплачивать, если годовая сумма дохода превысила определенную планку. Налог в 16% нужно платить физлицам, которые занимаются предпринимательской, адвокатской, нотариальной деятельностью.

Повышенный налог в 16% также заплатят те, кто не сможет пояснить налоговикам происхождение доходов, которые превысили расходы. По этой ставке придется заплатить от разницы между фактическими расходами и официальными доходами.

Подоходный налог на доходы в качестве дивидендов — 13%, в некоторых случаях — от 0% до 6%.

— от 0% до 6%. На доходы от предпринимательской, адвокатской, нотариальной деятельности — 16%.

На доходы физлиц и ИП, работа которых связана с Парком высоких технологий, — 9% (при условии, что они работают по трудовому договору).

Подоходный налог для игроков в азартные игры — 4% с каждого выигрыша, его ввели с 2016 года.

В исследовании Натальи Евсейчиковой речь в основном идет о зарплатах белорусов. Эксперт, которая специализируется на подоходном налогообложении, проанализировала, как менялась ставка подоходного налога и система налогообложения для физлиц с 2003 по 2017 год. Исследование показало, что налоговая нагрузка на зарплаты за это время изменилась довольно существенно. Удельный вес подоходного налога в заработной плате в это время колебался в пределах 6,3 -10,8%, в денежных доходах населения варьировался от 3,7% до 6,8%.

— Это вызвано в первую очередь постоянными изменениями элементов налога, льгот и объектов налогообложения в налоговом законодательстве, — перечисляет автор исследования. — Так, проведенная в 2009 году реформа подоходного налога с физических лиц заменила сложную прогрессивную шкалу ставок на единую в размере 12%, не зависимую от объема получаемого дохода. В результате произошел значительный рост поступлений подоходного налога. В 2012 году был зафиксирован максимальный темп его роста — 207,4%. В 2015 году ставка подоходного налога с целью накопления средств на финансирование семейного капитала увеличилась на 1% и на сегодня составляет 13%.

Справка FINANCE.TUT.BY. В Беларуси с 2009 года взамен ранее действовавшей прогрессивной шкалы подоходного налога с физлиц (от 9 до 30% в зависимости от размера полученного дохода) введена единая ставка в размере 12%, с 2015 года — 13%.

Эксперт пишет, что на поступление подоходного налога в бюджет влияет ВВП, объем промышленной продукции, розничный товарооборот, среднегодовая численность населения, трудовые ресурсы, занятое в экономике население, количество безработных, миграционный прирост, количество новорожденных и другие факторы.

— Особое место в оценке действующей системы налогообложения населения Беларуси занимает система налоговых преференций, — говорит исследователь.

По ее словам, определить, насколько они социально и экономически эффективны, невозможно, потому что информации об объеме конкретных размеров предоставляемых отдельных видов льгот нет. Эксперт отмечает, что существующая система преференций громоздкая, предоставляемых льгот очень много, но их размеры недостаточно обоснованы. Поэтому они слабо мотивируют людей к выполнению намеченных социальных задач.

— Особенно низкий вычет из доходов работников на содержание детей, — приводит пример Наталья Евсейчикова. — В 2019 году он составляет 32 рубля на одного ребенка до 18 лет. Такой размер льготы оказывает лишь незначительное влияние на налоговую нагрузку плательщиков, потому что в среднем составляет примерно 3% от начисленной среднемесячной зарплаты по республике и лишь 13% бюджета прожиточного минимума, предусмотренного на одного ребенка. Для усиления мотивации в решении особенно важной на сегодня демографические проблемы в стране, было бы целесообразно постепенно увеличить размеры вычетов на детей до установленного БПМ в зависимости от возраста ребенка. При этом льготу предоставлять одному из родителей, что увеличит доходы в первую очередь неполных семей с детьми.

Автор исследования пишет, что анализ показал, что с помощью определенных факторов, которые влияют на объем поступлений подоходного налога за последние 7 лет, можно спрогнозировать новые параметры подоходного налога на среднесрочную перспективу — до 2025 года.

Эксперт отмечает, что в формировании налоговой базы этого платежа, ведущую роль играют трудовые ресурсы.

— Как известно, трудовые ресурсы и количество занятых в экономике в последние годы отличаются тенденцией к снижению, что связано со старением населения, увеличением количества пенсионеров и относительным снижением рождаемости, — говорит эксперт. — В связи с этим государством приняты меры к улучшению сложившейся ситуации. С 1 января 2017 года в рамках проводимой пенсионной реформы ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев пенсионный возраст.

К началу 2022 года пенсионный возраст для женщин составит 58 лет, а для мужчин — 63. То есть количество населения в трудоспособном возрасте должно повышаться. По прогнозам эксперта, трудовые ресурсы с 5,83 миллиона человек к концу реформы достигнут показателя 5,91 миллиона. Правда, потом численность снова начнет падать и к 2025 году опустится до 5,39 миллиона человек.

Следующий фактор, который оказывает влияние на динамику подоходного налога, — это доходы населения. По расчетам эксперта, они будут постоянно расти.

И, казалось бы, раз доходы растут, в бюджет и так будет поступать больше средств, даже при текущей ставке подоходного налога 13%. Однако с учетом динамики прошлых лет этот показатель все равно будет расти, хоть и незначительно. К 2025 году эффективная ставка (то есть усредненная ставка налогообложения с учетом льгот) поднимется до 13,15%. Это при учете, что параметры, заложенные в расчеты, будут изменяться как прописано. Если же динамика хотя бы одного ускорится или замедлится, то в прогноз нужно будет вносить корректировки.