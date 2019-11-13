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«Размеры льгот не обоснованы». Эксперт о том, как вырастет подоходный налог к 2025 году
Источник материала: Tut.by
Как вырастет налоговая нагрузка на белорусов к 2025 году и сколько будет поступать в госбюджет подоходных налогов от физлиц за это время с учетом увеличения пенсионного возраста? Найти ответы на эти и другие вопросы по налогам белорусов попыталась Наталья Евсейчикова, ассистент кафедры налогов и налогообложения БГЭУ. Ее
В исследовании Натальи Евсейчиковой речь в основном идет о зарплатах белорусов. Эксперт, которая
— Это вызвано в первую очередь постоянными изменениями элементов налога, льгот и объектов налогообложения в налоговом законодательстве, — перечисляет автор исследования. — Так, проведенная в 2009 году реформа подоходного налога с физических лиц заменила сложную прогрессивную шкалу ставок на единую в размере 12%, не зависимую от объема получаемого дохода. В результате произошел значительный рост поступлений подоходного налога. В 2012 году был зафиксирован максимальный темп его роста — 207,4%. В 2015 году ставка подоходного налога с целью накопления средств на финансирование семейного капитала увеличилась на 1% и на сегодня составляет 13%.
Справка FINANCE.TUT.BY. В Беларуси с 2009 года взамен ранее действовавшей прогрессивной шкалы подоходного налога с физлиц (от 9 до 30% в зависимости от размера полученного дохода) введена единая ставка в размере 12%,
Эксперт пишет, что на поступление подоходного налога в бюджет влияет ВВП, объем промышленной продукции, розничный товарооборот, среднегодовая численность населения, трудовые ресурсы, занятое в экономике население, количество безработных, миграционный прирост, количество новорожденных и другие факторы.
— Особое место в оценке действующей системы налогообложения населения Беларуси занимает система налоговых преференций, — говорит исследователь.
По ее словам, определить, насколько они социально и экономически эффективны, невозможно, потому что информации об объеме конкретных размеров предоставляемых отдельных видов льгот нет. Эксперт отмечает, что существующая система преференций громоздкая, предоставляемых льгот очень много, но их размеры недостаточно обоснованы. Поэтому они слабо мотивируют людей к выполнению намеченных социальных задач.
— Особенно низкий вычет из доходов работников на содержание детей, — приводит пример Наталья Евсейчикова. — В 2019 году он
Автор исследования пишет, что анализ показал, что с помощью определенных факторов, которые влияют на объем поступлений подоходного налога за последние 7 лет, можно спрогнозировать новые параметры подоходного налога на среднесрочную перспективу — до 2025 года.
Эксперт отмечает, что в формировании налоговой базы этого платежа, ведущую роль играют трудовые ресурсы.
— Как известно, трудовые ресурсы и количество занятых в экономике в последние годы отличаются
К началу 2022 года пенсионный возраст для женщин составит 58 лет, а для мужчин — 63. То есть количество населения в трудоспособном возрасте должно повышаться. По прогнозам эксперта, трудовые ресурсы с 5,83 миллиона человек к концу реформы достигнут показателя 5,91 миллиона. Правда, потом численность снова начнет падать и к 2025 году опустится до 5,39 миллиона человек.
Следующий фактор, который оказывает влияние на динамику подоходного налога, — это доходы населения. По расчетам эксперта, они будут постоянно расти.
И, казалось бы, раз доходы растут, в бюджет и так будет поступать больше средств, даже при текущей ставке подоходного налога 13%. Однако с учетом динамики прошлых лет этот показатель все равно будет расти, хоть и незначительно. К 2025 году эффективная ставка (то есть усредненная ставка налогообложения с учетом льгот) поднимется до 13,15%. Это при учете, что параметры, заложенные в расчеты, будут изменяться как прописано. Если же динамика хотя бы одного ускорится или замедлится, то в прогноз нужно будет вносить корректировки.
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