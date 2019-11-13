|
Электрик включил трансформатор после ремонта и чуть не погиб: видео из России
Источник материала: Tut.by
Предположительно в Красноярском крае России сняли на видео очень неудачный ремонт трансформаторной подстанции, в ходе которого мог погибнуть электрик, выполнявший работы. К счастью, мужчина использовал средства индивидуальной защиты, поэтому выжил и сам выложил ролик в Сеть. Ремонт получился по-настоящему ярким. Правда, подстанцию, кажется, придется чинить заново.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт получился по-настоящему ярким.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)