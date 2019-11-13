Электрик включил трансформатор после ремонта и чуть не погиб: видео из России

Источник материала: Tut.by

Предположительно в Красноярском крае России сняли на видео очень неудачный ремонт трансформаторной подстанции, в ходе которого мог погибнуть электрик, выполнявший работы. К счастью, мужчина использовал средства индивидуальной защиты, поэтому выжил и сам выложил ролик в Сеть. Ремонт получился по-настоящему ярким. Правда, подстанцию, кажется, придется чинить заново.