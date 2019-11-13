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Трехлетняя девочка проколола себе мозг вязальной спицей, посчитав ее волшебной палочкой

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Трехлетняя девочка проколола себе мозг вязальной спицей, посчитав ее волшебной палочкой

Трехлетняя девочка из американского штата Юта чудом выжила после того, как нечаянно проколола себе мозг вязальной спицей. Об этом сообщили в научном медицинском журнале Университета штата Юта.

Малышка была в гостях у соседей, там нашла спицу, которую посчитала волшебной палочкой. Пока взрослые беседовали, девочка прыгала на кровати. В какой-то момент она упала и наткнулась открытым ртом на спицу, которая сразу же вошла в основание ее черепа. 

С торчащей изо рта “волшебной палочкой” пострадавшую экстренно доставили в отделение неотложной помощи, где увиденной картиной ужаснулись даже доктора. Компьютерная томография показала, что спица находилась в самом центре мозга ребенка.

Предмет прошел через небную кость, проникнув в середину мозга через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, и оказалась в правой части таламуса, контролирующего сбор и трансляцию сенсорных сигналов, которые поступают в мозг.

Девочку посчитали невероятно везучей, ведь спица не повредила крошечные кровеносные сосуды ее мозга. Доктора аккуратно достали инородное тело изо рта малышки и закрыли образовавшуюся дыру марлевым тампоном.

Из-за прокола носовые пазухи малышки наполнились защитной мозговой и спинномозговой жидкостями, для оттока которых медики установили специальные стоковые трубочки. Хотя спица серьезно повредила ткани, жизненно важные структуры мозга остались целыми.

Главным осложнением оказался смертельно опасный бактериальный менингит, который ребенок перенес в госпитале под присмотром врачей. Уже спустя две недели пребывания в больнице малышка полностью восстановилась и поехала домой.

Как отметил автор доклада доктор Мэтью Миллер, проникающие черепно-мозговые травмы составляют менее 1% от всех травм головы. А проникновение колющего предмета в мозг через рот и вовсе уникальный случай в медицинской практике.

sb.by
 
 
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Трехлетняя девочка из американского штата Юта чудом выжила после того, как нечаянно проколола себе мозг вязальной спицей. Об этом сообщили в научном медицинском...
 
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