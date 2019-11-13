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За белорусскую сборную по биатлону будет выступать еще один россиянин

14.11.2019 14:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

За белорусскую сборную по биатлону будет выступать еще один россиянин
Фото из открытых источников

Сборная Беларуси по биатлону продолжает пополняться легионерами из России. Как пишет «Прессбол», 22-летний российский лыжник Егор Казаринов может сменить специализацию и спортивное гражданство и пополнить белорусскую биатлонную сборную.

За белорусскую сборную по биатлону будет выступать еще один россиянин Российская биатлонистка Аделина Сабитова хочет перейти в сборную Беларуси

Сейчас спортсмен тренируется с национальной сборной Беларуси на сборе в финском Контиолахти. В ближайшую субботу он вместе с другими спортсменами проведет контрольную гонку. Интересно, что несколько недель назад Егор Казаринов принимал участие в контрольной лыжной гонке на 9 км в Тюмени, в которой обыграл всех белорусских биатлонистов.

Отметим, что ранее в период межсезонья спортсмен не попал в список сборной России по лыжным гонкам. На юниорском Чемпионате мира-2017 по лыжным гонкам Егор Казаринов стал двукратным «серебряным» призером – в эстафете и в гонке на 10 км. На юношеском олимпийском фестивале-2015 лыжник завоевал «золото» и «серебро». На Универсиаде-2019 Казаринов финишировал четвертым в массовом старте на 30 км свободным ходом.

Это не первый случай за последнее время, когда российские биатлонисты переходят в сборную Беларуси. В прошлом году в стан сборной Беларуси из России прибыли Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Инна Костюченко, Арина Яборова и Никита Лобастов. Правда, Инна Костюченко уже вернулась обратно в Россию и с нового сезона будет выступать за свою сборную по лыжным гонкам.

Также в стане нашей команды продолжает выступать Сергей Бочарников, который несколько лет назад приехал в Беларусь из России. А в октябре 2019 года появилась информация, что сборную нашей страны пополнит 22-летняя Аделина Сабитова. Из коренных белорусов в национальной сборной остаются Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кривко, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Роман Елетнов.

Сезон у биатлонистов стартует в конце ноября.

За белорусскую сборную по биатлону будет выступать еще один россиянин
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Просмотр в команде Беларуси по биатлону проходит 22-летний российский лыжник Егор Казаринов.
 
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