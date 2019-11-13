Мечты — в жизнь. Сбывшиеся предсказания Жюля Верна

Источник материала: Аргументы и факты

130 лет назад, 14 ноября 1889 года, 25-летняя американская журналистка Нелли Блай отправилась в путешествие вокруг земного шара, чтобы проверить, насколько был близок к истине известный французский писатель Жюль Верн. Блай к тому времени уже была достаточно известной: она работала на Джозефа Пулитцера, а на её счету было разоблачение ужасных условий, в которых содержались пациенты сумасшедшего дома на острове Блэкуэлл. Так что её новое начинание вызвало живейший интерес, тем более что книги Верна были очень популярны, а каждый читатель и сам хотел проверить предложенный французом-домоседом маршрут.

У Нелли Блай всё получилось. Она, конечно, не повторяла дорогу Филеаса Фогга и его верного Паспарту шаг за шагом, а лишь придерживалась нескольких реперных точек. Впрочем, и от маршрута она отклонялась: например, заглянула во Францию, чтобы взять интервью у Жюля Верна. Но все равно отважная женщина обогнула земной шар за 72 дня и 6 часов, и писатель её даже поздравил телеграммой. Разумеется, с момента выхода романа «Вокруг света за 80 дней» до подвига Блай прошло 17 лет, и технологии не стояли на месте, но все равно результат показался современникам впечатляющим. Но столь быстрое — для конца XIX века — путешествие вокруг Земли не было единственным удачным предсказанием Жюля Верна.



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Полеты на Луну

Роман «Из пушки на Луну» Жюль Верн написал в 1865 году, более чем за сто лет до того, как астронавты достигли спутника Земли. Писатель пользовался техническими достижениями своего времени. Как раз в XIX веке появились новые типы артиллерийских орудий: более скорострельные, с большей скоростью полета снаряда. Казалось, что если взять пушку побольше, то ядру будет под силу преодолеть земное притяжение. Тогда же, в 1860-е, начались масштабные научные исследования пироксилина (в книге именно с его помощью разгоняется капсула с путешественниками), вскоре почти полностью вытеснившего дымный порох из военного дела. Конечно, способ полета на Луну, предложенный Верном, даже сейчас воспроизвести невозможно. Но он верно угадал многое: например, экипаж из трех человек в «Аполлоне-11», запуск космических кораблей из Флориды, использование в космонавтике алюминия. Жюль Верн даже время полета указал почти правильное (полное название книги — «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут»), что уже делает ему честь как предсказателю. Тему путешествий в космосе Верн продолжил в романах «Вокруг Луны» и «Гектор Сервадак».



Подготовка «Вагон-снаряда». Иллюстрация к изданию 1872 года. Источник: Commons.wikimedia.org

Подводные лодки

Еще одно известное произведение Жюля Верна — «Двадцать тысяч лье под водой». Герой этого романа — индийский принц Драккар, который после подавления восстания сипаев построил подводную лодку «Наутилус» и стал таинственным капитаном Немо. Следует отметить, что подводные лодки ко времени написания книги (1869 год) уже были сконструированы. Но «Наутилус» Верна — огромный корабль с большим экипажем — казался фантастическим. Сейчас, конечно, подводные крейсеры и ракетоносцы с ядерными установками — дело почти обыденное, хотя представить себе подобную подлодку в частных руках все же сложно.



«Наутилус» в представлении художника Альфонса де Невиля. Источник: Commons.wikimedia.org

Искусственные плавающие острова

В романе «Плавучий остров» (вышел в 1895 году) действие происходит на огромном и, разумеется, плавающем острове искусственного происхождения. Он движется по мировому океану, вдали от государств, на нем живут миллионеры, для комфорта которых, собственно, этот объект и создавался. В принципе, идея экстерриториальности обладателей многомиллионных (сейчас — миллиардных) состояний лежит на поверхности и уже реализована в том или ином виде: например, через систему офшоров. Впрочем, были попытки действительно сделать нечто вроде подобного острова: на огромных круизных лайнерах устраивали плавучий Лас-Вегас, который, набрав клиентов, уходил в нейтральные воды, где азартные игры никто не в состоянии запретить. Но до постройки целого острова размерами пять на семь километров человечество пока не добралось.



Standard-Island из романа «Плавучий остров». Источник: Commons.wikimedia.org

Летательные аппараты

Робур-Завоеватель из одноименного романа и его летающий аппарат «Альбатрос» не стали такими же узнаваемыми, как капитан Немо и «Наутилус», но свою долю славы получили. Робур тоже был инженерным гением, он придумал нечто вроде вертолета, — шхуну со множеством горизонтальных винтов — но его цели были не самыми благородными. В другой книге про этого героя («Властелин мира») Робур изобрел гибрид под названием «Грозный», который одинаково хорошо двигался в воде, на земле и в воздухе. Книга «Робур-Завоеватель», герой которой доказывал преимущество аппаратов тяжелее воздуха перед воздушными шарами, вышла в 1886 году, еще до полетов братьев Райт. Ну а аналог «Грозного» не появился до сих пор, несмотря на несколько попыток повторить задумку Жюля Верна. Одна из них, кстати, была предпринята в СССР в 1930-е годы.

Технологии связи

Правнук писателя Жан Верн в начале 1990-х нашел считавшуюся утерянной рукопись романа «Париж в XX веке». Он рассказывал АиФ.ru, что Жюль Верн не обладал даром предсказания, но у него был ум, сочетавшийся с умением компилировать научные данные своего времени. Вот и в этой антиутопии герои смотрят что-то, сильно напоминающее телевизор, общаются на расстоянии с помощью видеозвонков (при помощи известного уже в XIX веке телеграфа), а в банках установлены ЭВМ. Во времена, когда писалась эта книга, ученые уже думали о подобных устройствах, но до реализации дело дошло намного позже. Любопытна судьба этого романа: Жюль Верн создал его в середине 1860-х, это была вторая работа начинающего литератора, и издатель её не принял. Писатель не стал ничего исправлять, а просто спрятал текст подальше. Таких рукописей у него было много, и они увидели свет только после его смерти. Любопытно, что в этой же книге — «Париж в XX веке» — Жюль Верн описал и казнь на электрическом стуле. Не самое оптимистичное предсказание, но одно из самых точных у писателя.