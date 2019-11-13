Так уже традиционно сложилось в Смолевичском районе, что с особой активностью участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов  в органы управления наряду с другими общественными организациями представители   районного Совета ветеранов.

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Не исключением стали и выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Многие члены  ветеранской организации  работают в составе участковых избирательных комиссий. Также практически на каждый участок для голосования районный Совет ветеранов направил в качестве наблюдателей  наиболее ответственных, опытных, добросовестных представителей организации, от участия которых во многом может зависеть честный и прозрачный ход выборов в новый Парламент.

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В четверг, 14 ноября,   на участке для голосования №50, расположенном в здании  управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома по улице Советской, 119, полным велось досрочное голосование, а также работали наблюдатели от районного Совета ветеранов, в их числе – член президиума районного Совета ветеранов Тамара Дмитриевна Капитанова (на фото).