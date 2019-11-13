НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Так уже традиционно сложилось в Смолевичском районе, что с особой активностью участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов в органы управления наряду с другими общественными организациями представители районного Совета ветеранов.





Не исключением стали и выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Многие члены ветеранской организации работают в составе участковых избирательных комиссий. Также практически на каждый участок для голосования районный Совет ветеранов направил в качестве наблюдателей наиболее ответственных, опытных, добросовестных представителей организации, от участия которых во многом может зависеть честный и прозрачный ход выборов в новый Парламент.





В четверг, 14 ноября, на участке для голосования №50, расположенном в здании управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома по улице Советской, 119, полным велось досрочное голосование, а также работали наблюдатели от районного Совета ветеранов, в их числе – член президиума районного Совета ветеранов Тамара Дмитриевна Капитанова (на фото).