СВЕДЕНИЯ

О поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете № ВY72 АКВВ 3014 0001 4673 5007 0000 кандидата в депутаты Палаты представителей Национальногог собрания Республики Беларусь седьмого созыва БЫЛИНСКОГО Игоря Александровича за период с 08.10.2019 по 13.11.2019 года

Поступило средств – 45,60 белорусских рублей.

Израсходовано средств – 45,60 белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ

О поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете № ВY37 АКВВ 3014 0001 4622 0007 0000 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва КУРИЛОВИЧА Максима Николаевича за период с 08.10.2019 по 30.10.2019 года

Поступило средств – 500,00 белорусских рублей.

Израсходовано средств – 500,00 белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ

О поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете № ВY40 АКВВ 3014 0001 4336 8007 0000 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь РЖАВИНОЙ Ирины Александровны за период с 08.10.2019 по 13.11.2019 года

Поступило средств – 161,00 белорусских рублей.

Израсходовано средств – 160,00 белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ

О поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете № ВY82 АКВВ 3014 0001 4612 0007 0000 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва СТРЕЛЬЧЕНКА Валерия Ивановича за период с 08.10.2019 по 13.11.2019 года

Поступило средств – 2020,00 белорусских рублей.

Израсходовано средств – 2020,00 белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ

О постулении и расходовании денежных средств на специальном избирательном счете № ВY60 АКВВ 3014 0001 5009 2007 0000 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва СТРЕЛКОВИЧА Виталия Александровича за период с 8.10.2019 по 13.11.2019 года

Поступило средств – 527,60 белорусских рублей.

Израсходовано средств – 527,60 белорусских рублей.

Окружная избирательная комиссия

Жодинского избирательного

округа №64.