План мероприятий на избирательных участках Смолевичского района в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики  Беларусь 17 ноября

Зеленоборский участок для голосования № 25
(административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.9)
8.00 – 20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00 – 15.00 Торговая Ярмарка «Наш урожай в общий каравай» (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
10.00-15.00 Музыкальная трансляция
10.00-14.00 (Зеленоборский УПК д/с-СШ) Соревнование по шахматам “Юный шахматист”
10.00-19.00 (Зеленоборская СБ) Книжная выставка «Знаменитые личности Минщины»
12.00-13.00 (СДК) Концертная программа артиста эстрады С.Славянского
15.00-16.00 (Зеленоборская СБ) Информационный час «Смалявіччына: той край, дзе ты жывеш»
16.00-20.00 (СДК) Выставка-презентация картин В.В.Гусева
17.00-20.00 (СДК) Игротека: бильярд, настольный теннис
Драчковский участок для голосования № 26
(административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, аг. Драчково, ул. Центральная, д 19 в)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
09.00-20.00 Презентация краеведческой выставки «В памяти односельчан»
12.00-14.00 (Драчковский УПК- д/с-СШ) Турнир по шашкам
13.00-14.00 (СДК) Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-17.00(СДК) Игротека: командные настольные игры
15.00-16.00 (открытая пл.) Концерт ансамбля «Гуляй, казак»
17.00-20.00 (СДК) Тематическая дискотека «Музыкальный листопад»
Будаговский участок для голосования № 27
(административное здание ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» аг. Будагово,ул. Школьная, д.1)
10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 Выставка ДПИ “Секреты мастерства”
10.00-11.00 Индивидуальные консультации психолога для родителей
11.00-12.00 Тренинг “Учимся общаться с детьми”
12.00-13.00 Концертная программа группы “Лас-Вегас” (СДК)
12.00-13.00 Турнир по шахматам и шашкам
14.00-15.00 Соревнования по волейболу
15.00-16.00 Мастер-класс по ДПИ
16.00-18.00 Творческая встреча с коллективом “55+”
17.00-18.00 Соревнования по мини-футболу
18.00-20.00 Соревнования по настольному теннису, волейболу
Приборский участок для голосования № 28
(административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
08.00 – 20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Книжный просмотр литературы «Квітней мая краіна – мая Беларусь»
09.00-10.00 Концертная программа народного ансамбля “Квецень”
11.00-14.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»
14.00-15.00 Концертная программа“Мы – беларусы”
15.00-20.00 Музыкальная трансляция
Барсуковский участок для голосования № 29
(административное здание ГУО «Барсуковская средняя школа», аг. Барсуки, ул. Центральная,12)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 Турнир “В стране шахмат и шашек”
11.00-17.00 Книжная выставка “Как это было”
13.00 -14.00 Спортивный семейный праздник “Выбор моей семьи – спорт”
14.00-16.00 Концертная программа “Мы – беларусы»
16.00-17.00 Мастер-класс по ДПИ “Умелые руки не знают скуки”
17.00-18.00 Открытые соревнования по настольному теннису “Лучшая ракетка”
18.00-20.00 Спортивные игры “Наш спортивный выбор”
Жажелковский участок для голосования № 30
(административное здание Жажелковского сельского клуба, д. Жажелка, ул. Садовая, д.2а)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка предметов сельского быта «З нашай даўніны»
10.00-12.00 Музыкальная трансляция
11.00-17.00 Выставка даров «З агароду сабе і народу»
12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
13.00-17.00 Конкурс-выставка «Бульбяная скульптура»
15.00-20.00 Экскурсия в уголок сельского быта «Сялянская хатка»
17.00-20.00 Игротека (бильярд, настольный тенис)
Алесинский участок для голосования № 31
(административное здание ГУО «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14а,)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
9.00-20.00 Выставка творческих работ учащихся
9.00-20.00 Работа школьного музея
9.00-20.00 Обучающее занятие в кабинете информатики
10.00-16.00 Встреча любителей игры в шашки и шахматы
10.00 -11.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
11.00-14.00 Товарищеская игра в волейбол “Отцы и дети”
13.00-14.30 Семейный кинопоказ «Чародейка»
15.00-16.00 Викторина “Белая Русь, ты моя”
Курганский участок для голосования № 32
(административное здание Курганского сельского исполнительного комитета д. Курганье, ул. Центральная, д.8)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наш партизанский край”
10.00-20.00 Игротека (шашки, шахматы, настольные игры)
11.00 -12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
16.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”
17.00 -20.00 Музыкальная трансляция белорусских народных песен
Кленникский участок для голосования № 33
(административное здание ГУО «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», аг.Кленник, ул. Центральная, д.26)
8.00-20.00 Прздничная торговля презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Тебе, моя Родина, посвящается”
9.00-17.00 Книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”
9.00-11.00 Товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов
11.00-12.00 Экскурсия в школьный музей “По следам Великой Победы”
12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-15.00 Турнир по настольному теннису
15.00-17.00 Соревнования по пионерболу
15.30-17.00 Семейный кинопоказ «Чародейка»
17.00-18.00 Компьютерная интеллектуальняа игра “Я люблю Беларусь”
18.00-20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов
Пекалинский участок для голосования № 34
(административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, д. Пекалин, ул. Ленина, д.34)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 (СДК) Концертная программа “Мы –беларусы”
10.00-12.00(Пекалинская БШ) Турнир по шашкам
12.00-13.00 (СБ) Презентация новой книги У. Еловой “Зямля бацькоў”
13.00-19.00 Выставка детских рисунков «Осенние (СДК) краски»
14.00-17.00 (СДК) Игротека: настольные игры
17.00-19.00 (СДК) Тематическая дискотека «Мелодии осени»
Воротовский участок для голосования № 35
(административное здание ГУО «Воротовская средняя школа», аг. Слабода, ул. Центральная, д. 24)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Выставка живописи
9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусь — краіна мая”
10.00-12.00 Круглый стол “Почему ребенок протестует” (Консультации психолога)
11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-13.00 Мастер-класс по скрапбукингу: изготовление поздравительной открытки
13.00-14.00 Книжная викторина “Белая Русь, ты моя”
14.00-17.00 Шахматный турнир
16.00-18.00 Соревнования по настольному теннису
18.00-20.00 Работа компьютерного класса
Петровичский участок для голосования № 36
(административное здание Петровичского сельского Дома культуры, д. Заречье, ул. Зареченская, 26а)
8.00-20.00 Праздничная торговля презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наш Смолевичский край”
9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусам завуся, краем ганаруся”
10.00-13.00 Музыкальная трансляция
11.00-14.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»
13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-18.00 Игротека: настольные игры, теннис
18.00-19.00 Мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»
Волмянский участок для голосования № 37
(административное здание Волмянского лесничества ГЛХУ «Смолевичское лесничество», д. Волма, ул. Петровичская, д.5а)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 Выездная экспозиция “Смолевиччина православная”
10.00-20.00 Выставка литературы “Наш край, белорусский”
11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-19.00 Музыкальная трансляция
13.00-14.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
16.00-17.00 Концертная программа “Мы –беларусы”
Октябрьский участок для голосования № 38
(административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, пос.Октябрьский, ул. Фабричная, д.2а)
8.00-20.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00 -17.00 Выставка детских работ ДПИ
9.00-16.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
10.00-15.00 Музыкальная трансляция
11.00-12.00 Встреча-презентация исторического очерка с писателем Т. И. Нестерович
13.00-14.00 Концертная программа «Мы – беларусы»
18.00-19.00 Мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»
14.00-20.00 Выставка детского рисунка «О, спорт, ты мир!»
17.00-18.00 Концертная программа артиста эстрады В.Скорожонка
ФОК «Октябрьский» :
9.00.-21.00 День открытых дверей по видам спорта
9.30-10.30 Тренировки по футболу
10.00-12.00 Тренировки по тоэквондо
13.00-16.00 Открытый турнир по настольному теннису
Зареченский участок для голосования № 39
(административное здание ГУ «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», д. Заречье, ул. Центральная, д.23)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-19.00 Выставка «Малая родина: пространство новых возможностей и неограниченных перспектив»
10.00-20.00 Выставка литературы “Наш край, белорусский”
14.00-15.00 Спортиные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
15.00-16.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
17.00-20.00 Музыкальная трансляция
Краснознаменский участок для голосования №40
(административное здание ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа» пос. Черницкий, ул.Центральная, д.17 )
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Выставка рисунков “Моя малая Родина”
8.00-19.00 Настольный теннис
9.00-17.00 Книжная выставка “Зямля бацькоў – мая зямля”
10.00-12.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»
12.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наша история”
13.00-14.00 Концертная программ “Мы – беларусы”
14.00-19.00 Игротека: настольные игры,бильярд (Сельский клуб)
Школьный участок для голосования № 48
(административное здание ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50-лет Октября, д. 11)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Город детства”
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Фотоакция “Я избиратель”
10.00-15.00 Книжная выставка “Я избиратель”
11.00-12.30 Спортландия «Спорт, спорт, спорт!»
12.30-14.00 Товарищеская встреча по волейболу
12.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-14.00 Экскурсия в школьный музей “Купревич – ученый и человек”
12.00-14.00 Обучающая программа “Компьютер в жизни школьника”
14.00-16.00 Консультация педагога-психолога “Искусство общения с ребенком”
16.00-18.00 Мобильная консультация для родителей “Взрослые и дети: динамика взаимоотношений”
18.00-20.00 Настольный теннис
Советский участок для голосования № 49
(административное здание ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г.Смолевичи, ул. Советская, д. 39)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Наше творчество”
10.00-15.30 Работа компьютерного класса по развитию информационных технологий
10.00-12.00 Брейн-ринг «Увлекательная химия»
10.00-11.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
11.00-13.00 Спортландия «Мама, папа, Я – спортивная семья»
12.00-14.30 Квест-игра «Моя крутая жизнь»
14.30-15.30 Концертная программа “Мы – беларусы”
Смолевичский участок для голосования № 50
(административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119)
8.00-20.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00 -15.00 (Открытая площадка) Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
10.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
10.00-20.00 Выставочная экспозиция художественного отделения ДШИ «Мы рисуем»
12.00-15.00 Концертно-развлекательная программа “Славим Беларусь” (Творческие коллективы района,ансамбль «Гуляй,казак»)
12.00-19.30 Спортивные мероприятия (здание СДЮШОР)
Социалистический участок для голосования №51
(административное здание УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29)
8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Выставка ДПИ и технического творчества
8.00-20.00 Выездная экспозиция “Мы – смолевичане”
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
10.00-12.00 Соревнования по мини-футболу
13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
15.00-17.00 Настольный теннис
17.00-18.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
Первомайский участок для голосования № 52
(административное здание ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
10.30-11.30 Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
15.00-16.00 Концерт ансамбля «Смоляночка»
16.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей
Коммунистический участок для голосования № 53
(административное здание ОАО «ПМК – 72», г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6)
8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
09.50-10.50 Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
16.00-17.00 Концерт народного духового оркестра
17.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей
Рассветовский участок для голосования № 54
(административное здание бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11)
8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
09.00-10.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
13.00-14.00 Концертная программа народного духового оркестра
14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
17.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей
Орджоникидзевский участок для голосования №55
(административное здание Смолевичского районного центра ремесел, г.Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка работ кружка ИЗО «Мечтайка»
10.00-11.00 Мастер-класс по фоамирану
11.00-12.00 Диспут “О выборах хочу знать всё”
12.00-13.00 Мастер-класс по канзаши
14.00-15.00 Концертная программа «Мы – беларусы»
15.00-16.30 Семейный кинопоказ «Чародейка»
16.30-17.30 Литературный час по страницам белорусских писателей-земляков “Мая спадчына”
17.30-18.30 Краеведческая викторина “Ці ведаеш ты свой край?”
18.30-20.00 Экскурсия «Наши традиции»
Больничный участок для голосования № 56
(административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.101)
8.00-20.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-20.00 Выездная экспозиция “Великой Победе посвящается…”
Заболотский участок для голосования № 57
(административное здание Заболотского сельского Дома культуры, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д.1)
8.00-17.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
09.00-15.00 Музыкальная трансляция
10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
10.30-11.30 Мастер-класс по современным и народным танцам
11.30-12.00 Мастер-класс по ИЗО студии «Карамель»
12.00-20.00 Выставка работ учащихся студии ИЗО «Карамель»
13.00-15.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»
14.00-15.00 Встреча с детской писательницей Деер Л. В.
15.00-16.00 Концертная программа артиста эстрады С.Славянского
16.00-17.00 Информационный час «Наша история»
Орешниковский участок для голосования № 58
(здание Орешниковского сельского Дома культуры дер. Орешники, ул. Центральная, д.20а)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00 -19.00 Настольный теннис
10.00 -19.00 Музыкальная трансляция
12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
15.00-17.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”
16.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”
16.00-20.00 Музыкальная трансляция
Озерицко-Слободской участок для голосования № 59
(административное здание ГУО «Озерицкослободская средняя школа», аг. Слобода, ул. Машерова, д.7)
8.00-20.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-15.00 (Открытая площадка) Торговая Ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
10.00-15.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
9.00-17.00 Выставка рисунков “Моя любимая деревня”
10.00-11.00 Час краеведения “Озерицкая Слобода: вчера, сегодня, завтра”
11.00-14.00 Соревнования по волейболу
12.00-14.00 Соревнования по настольному теннису
14.00-16.00 Консультации психолога и социального педагога
16.00-17.00 Концертная программа учащихся ДШИ “Мы — беларусы”
17.00-20.00 Посещение школьного музея
Гагаринский участок для голосования № 60
(административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д.27)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”
8.00-20.00 Выставка работ учащихся ДШИ
13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
15.00-17.00 Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее»
17.00-20.00 Музыкальная трансляция
Прилепский участок для голосования № 61
(административное здание ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», д. Прилепы, ул. Школьная,д.73а)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ТрейдКим»)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 Мастер-класс “Сделаем открытку вместе”
10.30-12.30 Спортивный праздник “Веселись, играй, да дело знай”
11.00-14.00 Консультации психолога для родителей по вопросам обучения учащихся
12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
12.00-13.00 Спортивная площадка “Меткий стрелок”
13.00-14.00 Викторина “Learn English»
14.00-15.00 Консультации психолога для родителей по вопросам воспитания учащихся
15.00-16.00 Танцевальная программа “Танцуй зумбу вместе с нами”
17.00-18.30 Мастер-класс по ИЗО “Рисуем осенний пейзаж”
17.30-20.00 Кинопоказ
Руднянский участок для голосования № 62
(административное здание Усяжского сельского Дома культуры, аг. Усяжа, ул. Центральная, д.46)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-12.00 Музыкальная трансляция
9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусь: годы становления”
12.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Солнышко»
13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
15.00-16.00 Краеведческое путешествие “Лёсу майго калыска”
17.00-20.00 Музыкальная встреча с ВИА «Ретро»
Усяжский участок для голосования № 63
(административное здание сельского Дома культуры пос. Усяж; пос. Усяж, ул. Промышленная, д.14)
8.00-20.00 Праздничная торговля
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка ДПИ «Наши умельцы»
9.00-17.00 Книжная выставка “Квітней, мая краіна, мая Беларусь”
10.00-15.00 Музыкальная трансляция
10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
14.00-15.00 Концертная программа артистки эстрады Е.Гришановой
15.30-16.30 Кинолекторий «Люблю свой край»
17.00-18.00 Мастер-класс по вышивке
17.30-19.00 Семейный кинопоказ «Чародейка»
ФОК «Усяж»:
9.00-21.00 День открытых дверей по видам спорта
10.00-14.00 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков
14.00-16.00 Товарищеский матч по футболу
Курковский участок для голосования № 64
(административное здание Курковского сельского Дома культуры, аг. Курково, ул. 8 Марта, д.2 )
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Книжная выставка “Наш край”
9.00-20.00 Выставка картин смешанной техники «Поры года»
10.00-19.00 Музыкальная трансляция
10.00-20.00 Выставка-викторина “Краіну родную люблю”
13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
17.00-19.00 Игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)
Юрьевский участок для голосования № 65
(административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д.1а)
8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – партизанский край”
12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”
14.00-15.00 Спортивные соревнования “Быстрее, выше, сильнее”
16.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей