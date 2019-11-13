План мероприятий на избирательных участках Смолевичского района в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики  Беларусь 17 ноября

Зеленоборский участок для голосования № 25

(административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.9)

8.00 – 20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00 – 15.00 Торговая Ярмарка «Наш урожай в общий каравай» (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

10.00-15.00 Музыкальная трансляция

10.00-14.00 (Зеленоборский УПК д/с-СШ) Соревнование по шахматам “Юный шахматист”

10.00-19.00 (Зеленоборская СБ) Книжная выставка «Знаменитые личности Минщины»

12.00-13.00 (СДК) Концертная программа артиста эстрады С.Славянского





15.00-16.00 (Зеленоборская СБ) Информационный час «Смалявіччына: той край, дзе ты жывеш»

16.00-20.00 (СДК) Выставка-презентация картин В.В.Гусева

17.00-20.00 (СДК) Игротека: бильярд, настольный теннис

Драчковский участок для голосования № 26

(административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, аг. Драчково, ул. Центральная, д 19 в)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

09.00-20.00 Презентация краеведческой выставки «В памяти односельчан»

12.00-14.00 (Драчковский УПК- д/с-СШ) Турнир по шашкам

13.00-14.00 (СДК) Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-17.00(СДК) Игротека: командные настольные игры

15.00-16.00 (открытая пл.) Концерт ансамбля «Гуляй, казак»





17.00-20.00 (СДК) Тематическая дискотека «Музыкальный листопад»

Будаговский участок для голосования № 27

(административное здание ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» аг. Будагово,ул. Школьная, д.1)

10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 Выставка ДПИ “Секреты мастерства”

10.00-11.00 Индивидуальные консультации психолога для родителей

11.00-12.00 Тренинг “Учимся общаться с детьми”

12.00-13.00 Концертная программа группы “Лас-Вегас” (СДК)





12.00-13.00 Турнир по шахматам и шашкам

14.00-15.00 Соревнования по волейболу

15.00-16.00 Мастер-класс по ДПИ

16.00-18.00 Творческая встреча с коллективом “55+”

17.00-18.00 Соревнования по мини-футболу

18.00-20.00 Соревнования по настольному теннису, волейболу

Приборский участок для голосования № 28

(административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

08.00 – 20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Книжный просмотр литературы «Квітней мая краіна – мая Беларусь»

09.00-10.00 Концертная программа народного ансамбля “Квецень”

11.00-14.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»

14.00-15.00 Концертная программа“Мы – беларусы”

15.00-20.00 Музыкальная трансляция

Барсуковский участок для голосования № 29

(административное здание ГУО «Барсуковская средняя школа», аг. Барсуки, ул. Центральная,12)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 Турнир “В стране шахмат и шашек”

11.00-17.00 Книжная выставка “Как это было”

13.00 -14.00 Спортивный семейный праздник “Выбор моей семьи – спорт”

14.00-16.00 Концертная программа “Мы – беларусы»

16.00-17.00 Мастер-класс по ДПИ “Умелые руки не знают скуки”

17.00-18.00 Открытые соревнования по настольному теннису “Лучшая ракетка”

18.00-20.00 Спортивные игры “Наш спортивный выбор”

Жажелковский участок для голосования № 30

(административное здание Жажелковского сельского клуба, д. Жажелка, ул. Садовая, д.2а)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка предметов сельского быта «З нашай даўніны»

10.00-12.00 Музыкальная трансляция

11.00-17.00 Выставка даров «З агароду сабе і народу»

12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

13.00-17.00 Конкурс-выставка «Бульбяная скульптура»

15.00-20.00 Экскурсия в уголок сельского быта «Сялянская хатка»

17.00-20.00 Игротека (бильярд, настольный тенис)

Алесинский участок для голосования № 31

(административное здание ГУО «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14а,)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

9.00-20.00 Выставка творческих работ учащихся

9.00-20.00 Работа школьного музея

9.00-20.00 Обучающее занятие в кабинете информатики

10.00-16.00 Встреча любителей игры в шашки и шахматы

10.00 -11.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

11.00-14.00 Товарищеская игра в волейбол “Отцы и дети”

13.00-14.30 Семейный кинопоказ «Чародейка»

15.00-16.00 Викторина “Белая Русь, ты моя”

Курганский участок для голосования № 32

(административное здание Курганского сельского исполнительного комитета д. Курганье, ул. Центральная, д.8)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наш партизанский край”

10.00-20.00 Игротека (шашки, шахматы, настольные игры)

11.00 -12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

16.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”

17.00 -20.00 Музыкальная трансляция белорусских народных песен

Кленникский участок для голосования № 33

(административное здание ГУО «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», аг.Кленник, ул. Центральная, д.26)

8.00-20.00 Прздничная торговля презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Тебе, моя Родина, посвящается”

9.00-17.00 Книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”

9.00-11.00 Товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов

11.00-12.00 Экскурсия в школьный музей “По следам Великой Победы”

12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-15.00 Турнир по настольному теннису

15.00-17.00 Соревнования по пионерболу

15.30-17.00 Семейный кинопоказ «Чародейка»

17.00-18.00 Компьютерная интеллектуальняа игра “Я люблю Беларусь”

18.00-20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов

Пекалинский участок для голосования № 34

(административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, д. Пекалин, ул. Ленина, д.34)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 (СДК) Концертная программа “Мы –беларусы”

10.00-12.00(Пекалинская БШ) Турнир по шашкам

12.00-13.00 (СБ) Презентация новой книги У. Еловой “Зямля бацькоў”

13.00-19.00 Выставка детских рисунков «Осенние (СДК) краски»

14.00-17.00 (СДК) Игротека: настольные игры

17.00-19.00 (СДК) Тематическая дискотека «Мелодии осени»

Воротовский участок для голосования № 35

(административное здание ГУО «Воротовская средняя школа», аг. Слабода, ул. Центральная, д. 24)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Выставка живописи

9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусь — краіна мая”

10.00-12.00 Круглый стол “Почему ребенок протестует” (Консультации психолога)

11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-13.00 Мастер-класс по скрапбукингу: изготовление поздравительной открытки

13.00-14.00 Книжная викторина “Белая Русь, ты моя”

14.00-17.00 Шахматный турнир

16.00-18.00 Соревнования по настольному теннису

18.00-20.00 Работа компьютерного класса

Петровичский участок для голосования № 36

(административное здание Петровичского сельского Дома культуры, д. Заречье, ул. Зареченская, 26а)

8.00-20.00 Праздничная торговля презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наш Смолевичский край”

9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусам завуся, краем ганаруся”

10.00-13.00 Музыкальная трансляция

11.00-14.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»

13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-18.00 Игротека: настольные игры, теннис

18.00-19.00 Мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»

Волмянский участок для голосования № 37

(административное здание Волмянского лесничества ГЛХУ «Смолевичское лесничество», д. Волма, ул. Петровичская, д.5а)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 Выездная экспозиция “Смолевиччина православная”

10.00-20.00 Выставка литературы “Наш край, белорусский”

11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-19.00 Музыкальная трансляция

13.00-14.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

16.00-17.00 Концертная программа “Мы –беларусы”

Октябрьский участок для голосования № 38

(административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, пос.Октябрьский, ул. Фабричная, д.2а)

8.00-20.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00 -17.00 Выставка детских работ ДПИ

9.00-16.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

10.00-15.00 Музыкальная трансляция

11.00-12.00 Встреча-презентация исторического очерка с писателем Т. И. Нестерович

13.00-14.00 Концертная программа «Мы – беларусы»

18.00-19.00 Мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»

14.00-20.00 Выставка детского рисунка «О, спорт, ты мир!»

17.00-18.00 Концертная программа артиста эстрады В.Скорожонка





ФОК «Октябрьский» :

9.00.-21.00 День открытых дверей по видам спорта

9.30-10.30 Тренировки по футболу

10.00-12.00 Тренировки по тоэквондо

13.00-16.00 Открытый турнир по настольному теннису

Зареченский участок для голосования № 39

(административное здание ГУ «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», д. Заречье, ул. Центральная, д.23)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-19.00 Выставка «Малая родина: пространство новых возможностей и неограниченных перспектив»

10.00-20.00 Выставка литературы “Наш край, белорусский”

14.00-15.00 Спортиные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

15.00-16.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

17.00-20.00 Музыкальная трансляция

Краснознаменский участок для голосования №40

(административное здание ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа» пос. Черницкий, ул.Центральная, д.17 )

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Выставка рисунков “Моя малая Родина”

8.00-19.00 Настольный теннис

9.00-17.00 Книжная выставка “Зямля бацькоў – мая зямля”

10.00-12.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»

12.00-20.00 Экспозиция выездного музея “Наша история”

13.00-14.00 Концертная программ “Мы – беларусы”

14.00-19.00 Игротека: настольные игры,бильярд (Сельский клуб)

Школьный участок для голосования № 48

(административное здание ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50-лет Октября, д. 11)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Город детства”

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Фотоакция “Я избиратель”

10.00-15.00 Книжная выставка “Я избиратель”

11.00-12.30 Спортландия «Спорт, спорт, спорт!»

12.30-14.00 Товарищеская встреча по волейболу

12.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-14.00 Экскурсия в школьный музей “Купревич – ученый и человек”

12.00-14.00 Обучающая программа “Компьютер в жизни школьника”

14.00-16.00 Консультация педагога-психолога “Искусство общения с ребенком”

16.00-18.00 Мобильная консультация для родителей “Взрослые и дети: динамика взаимоотношений”

18.00-20.00 Настольный теннис

Советский участок для голосования № 49

(административное здание ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г.Смолевичи, ул. Советская, д. 39)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка работ учащихся “Наше творчество”

10.00-15.30 Работа компьютерного класса по развитию информационных технологий

10.00-12.00 Брейн-ринг «Увлекательная химия»

10.00-11.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

11.00-13.00 Спортландия «Мама, папа, Я – спортивная семья»

12.00-14.30 Квест-игра «Моя крутая жизнь»

14.30-15.30 Концертная программа “Мы – беларусы”

Смолевичский участок для голосования № 50

(административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119)

8.00-20.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00 -15.00 (Открытая площадка) Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

10.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

10.00-20.00 Выставочная экспозиция художественного отделения ДШИ «Мы рисуем»

12.00-15.00 Концертно-развлекательная программа “Славим Беларусь” (Творческие коллективы района,ансамбль «Гуляй,казак»)

12.00-19.30 Спортивные мероприятия (здание СДЮШОР)

Социалистический участок для голосования №51

(административное здание УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29)

8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Выставка ДПИ и технического творчества

8.00-20.00 Выездная экспозиция “Мы – смолевичане”

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

10.00-12.00 Соревнования по мини-футболу

13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

15.00-17.00 Настольный теннис

17.00-18.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

Первомайский участок для голосования № 52

(административное здание ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

10.30-11.30 Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

15.00-16.00 Концерт ансамбля «Смоляночка»

16.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей

Коммунистический участок для голосования № 53

(административное здание ОАО «ПМК – 72», г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6)

8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

09.50-10.50 Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

16.00-17.00 Концерт народного духового оркестра

17.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей

Рассветовский участок для голосования № 54

(административное здание бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11)

8.00-20.00 праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

09.00-10.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

13.00-14.00 Концертная программа народного духового оркестра

14.00-15.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

17.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей

Орджоникидзевский участок для голосования №55

(административное здание Смолевичского районного центра ремесел, г.Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка работ кружка ИЗО «Мечтайка»

10.00-11.00 Мастер-класс по фоамирану

11.00-12.00 Диспут “О выборах хочу знать всё”

12.00-13.00 Мастер-класс по канзаши

14.00-15.00 Концертная программа «Мы – беларусы»

15.00-16.30 Семейный кинопоказ «Чародейка»

16.30-17.30 Литературный час по страницам белорусских писателей-земляков “Мая спадчына”

17.30-18.30 Краеведческая викторина “Ці ведаеш ты свой край?”

18.30-20.00 Экскурсия «Наши традиции»

Больничный участок для голосования № 56

(административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.101)

8.00-20.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

11.00-12.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-20.00 Выездная экспозиция “Великой Победе посвящается…”

Заболотский участок для голосования № 57

(административное здание Заболотского сельского Дома культуры, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д.1)

8.00-17.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

09.00-15.00 Музыкальная трансляция

10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

10.30-11.30 Мастер-класс по современным и народным танцам

11.30-12.00 Мастер-класс по ИЗО студии «Карамель»

12.00-20.00 Выставка работ учащихся студии ИЗО «Карамель»

13.00-15.00 Спортивные конкурсы «Быстрее, выше, сильнее»

14.00-15.00 Встреча с детской писательницей Деер Л. В.

15.00-16.00 Концертная программа артиста эстрады С.Славянского

16.00-17.00 Информационный час «Наша история»

Орешниковский участок для голосования № 58

(здание Орешниковского сельского Дома культуры дер. Орешники, ул. Центральная, д.20а)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00 -19.00 Настольный теннис

10.00 -19.00 Музыкальная трансляция

12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

15.00-17.00 Спортивные конкурсы “Быстрее, выше, сильнее”

16.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”

16.00-20.00 Музыкальная трансляция

Озерицко-Слободской участок для голосования № 59

(административное здание ГУО «Озерицкослободская средняя школа», аг. Слобода, ул. Машерова, д.7)

8.00-20.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-15.00 (Открытая площадка) Торговая Ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

10.00-15.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

9.00-17.00 Выставка рисунков “Моя любимая деревня”

10.00-11.00 Час краеведения “Озерицкая Слобода: вчера, сегодня, завтра”

11.00-14.00 Соревнования по волейболу

12.00-14.00 Соревнования по настольному теннису

14.00-16.00 Консультации психолога и социального педагога

16.00-17.00 Концертная программа учащихся ДШИ “Мы — беларусы”

17.00-20.00 Посещение школьного музея

Гагаринский участок для голосования № 60

(административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д.27)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Книжная выставка “Мой родны кут”

8.00-20.00 Выставка работ учащихся ДШИ

13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

15.00-17.00 Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее»

17.00-20.00 Музыкальная трансляция

Прилепский участок для голосования № 61

(административное здание ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», д. Прилепы, ул. Школьная,д.73а)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ТрейдКим»)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 Мастер-класс “Сделаем открытку вместе”

10.30-12.30 Спортивный праздник “Веселись, играй, да дело знай”

11.00-14.00 Консультации психолога для родителей по вопросам обучения учащихся

12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

12.00-13.00 Спортивная площадка “Меткий стрелок”

13.00-14.00 Викторина “Learn English»

14.00-15.00 Консультации психолога для родителей по вопросам воспитания учащихся

15.00-16.00 Танцевальная программа “Танцуй зумбу вместе с нами”

17.00-18.30 Мастер-класс по ИЗО “Рисуем осенний пейзаж”

17.30-20.00 Кинопоказ

Руднянский участок для голосования № 62

(административное здание Усяжского сельского Дома культуры, аг. Усяжа, ул. Центральная, д.46)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-12.00 Музыкальная трансляция

9.00-17.00 Книжная выставка “Беларусь: годы становления”

12.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Солнышко»

13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

15.00-16.00 Краеведческое путешествие “Лёсу майго калыска”

17.00-20.00 Музыкальная встреча с ВИА «Ретро»

Усяжский участок для голосования № 63

(административное здание сельского Дома культуры пос. Усяж; пос. Усяж, ул. Промышленная, д.14)

8.00-20.00 Праздничная торговля

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка ДПИ «Наши умельцы»

9.00-17.00 Книжная выставка “Квітней, мая краіна, мая Беларусь”

10.00-15.00 Музыкальная трансляция

10.00-15.00 Торговая ярмарка (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

14.00-15.00 Концертная программа артистки эстрады Е.Гришановой





15.30-16.30 Кинолекторий «Люблю свой край»

17.00-18.00 Мастер-класс по вышивке

17.30-19.00 Семейный кинопоказ «Чародейка»

ФОК «Усяж»:

9.00-21.00 День открытых дверей по видам спорта

10.00-14.00 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков

14.00-16.00 Товарищеский матч по футболу

Курковский участок для голосования № 64

(административное здание Курковского сельского Дома культуры, аг. Курково, ул. 8 Марта, д.2 )

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Книжная выставка “Наш край”

9.00-20.00 Выставка картин смешанной техники «Поры года»

10.00-19.00 Музыкальная трансляция

10.00-20.00 Выставка-викторина “Краіну родную люблю”

13.00-14.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

17.00-19.00 Игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)

Юрьевский участок для голосования № 65

(административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д.1а)

8.00-20.00 Праздничная торговля (презентация объектов агротуризма, продажа промышленной и сельскохозяйственной продукции)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь – партизанский край”

12.00-13.00 Концертная программа “Мы – беларусы”

14.00-15.00 Спортивные соревнования “Быстрее, выше, сильнее”

16.00-20.00 Трансляция песен белорусских исполнителей